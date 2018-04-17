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Губернатор Краснодарского края поздравил «Аргументы и факты» с юбилеем
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Губернатор Краснодарского края поздравил «Аргументы и факты» с юбилеем 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Жители Кубани с большим удовольствием читают «АиФ», доверяют материалам издания и всегда ждут новостей о своем регионе, отметил Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил коллектив «Аргументов и фактов» с юбилеем газеты.
По словам главы региона, за 40 лет газета прошла серьезный путь — от небольшого бюллетеня до самого читаемого издания в России.
«Такого поистине оглушительного успеха удалось достичь благодаря ответственному и кропотливому труду каждого сотрудника редакции. Ваш коллектив сегодня — это большая команда профессионалов, которая умеет беречь традиции и в то же время постоянно развивается. «Аргументы и факты» любят за правдивость, достоверность, близость к читателю, за умение вести открытый разговор и всегда отзываться на проблемы людей», — говорится в поздравительной телеграмме.
Жители Краснодарского края с большим удовольствием читают «АиФ», доверяют материалам издания и всегда ждут новостей о своем регионе, отметил Кондратьев.
Он также выразил уверенность, что газету ждет еще немало лет успешной работы.
Ранее «Аргументы и факты» с юбилеем поздравили президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, патриарх Кирилл, мэр Москвы Сергей Собянин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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