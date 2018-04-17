Губернатор Краснодарского края поздравил «Аргументы и факты» с юбилеем

Жители Кубани с большим удовольствием читают « АиФ », доверяют материалам издания и всегда ждут новостей о своем регионе, отметил Вениамин Кондратьев

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил коллектив «Аргументов и фактов» с юбилеем газеты.

По словам главы региона, за 40 лет газета прошла серьезный путь — от небольшого бюллетеня до самого читаемого издания в России

«Такого поистине оглушительного успеха удалось достичь благодаря ответственному и кропотливому труду каждого сотрудника редакции. Ваш коллектив сегодня — это большая команда профессионалов, которая умеет беречь традиции и в то же время постоянно развивается. «Аргументы и факты» любят за правдивость, достоверность, близость к читателю, за умение вести открытый разговор и всегда отзываться на проблемы людей», — говорится в поздравительной телеграмме.

Жители Краснодарского края с большим удовольствием читают «АиФ», доверяют материалам издания и всегда ждут новостей о своем регионе, отметил Кондратьев.

Он также выразил уверенность, что газету ждет еще немало лет успешной работы.