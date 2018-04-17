Доступ к электронным документам нужен Еврокомиссии для давления на российский бизнес в Европе

Упростив силовикам доступ к электронным данным и финансовой информации, Евросоюз получит еще один механизм давления на российский бизнес в ЕС, и это не будет выглядить как санкционные меры, а как борьба с финансовыми злоупотреблениями. Такое мнение высказал руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов

Европейские правоохранительные органы могут получить доступ к электронным данным и финансовой информации, в том числе в рамках расследования дел о терроризме. С таким предложением выступила Еврокомиссия

"Комиссия представит ряд новых предложений в области безопасности, направленных на сужение пространства, в котором террористы и преступники могут действовать, на лишение их средств для совершения преступлений. Эти предложения будут включать меры по облегчению трансграничного доступа правоохранительных органов к электронным доказательствам и финансовой информации", — сообщили в пресс-службе ЕК. Это, по мнению авторов инициативы, должно помочь борьбе с мошенничеством с документами.

Санкции в обход санкций

Европейский Союз не хочет напрямую усиливать санкции в отношении России , но это не мешает ЕС использовать предлагаемый механизм для давления на российские компании в Европе, говорит Василий Колташов.

"Получив возможность доступа к документам, силовики смогут повод для претензий, и это не будет считаться формально санкциями Брюсселя , а будет выглядеть мерами борьбы со злоупотреблениями в финансовой сфере. Но применяться эти меры будут, разумеется, адресно — то есть вряд ли тем же немецким компаниям стоит беспокоиться", — сказал эксперт ФБА «Экономика сегодня» , отметив, что подобный механизм контроля позволит давить и на европейские бизнес-структуры, сотрудничающие с российским бизнесом.

Жесткая система

Как сочетаются предложения Еврокомиссии с активными декларациями о правах на защиту информации? Эти инициативы, указывает Василий Колташов, противоречат тезисам о свободе информации, правам на защиту информации, но они не противоречат нормам самого ЕС.