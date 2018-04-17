Как майнить Callisto. Руководство по добыче криптовалюты

Callisto — форк ETC, который прошёл в начале марта. Монета отсоединилась от блокчейна на блоке 5 500 000 и получила тикер CLO. А поскольку проект запустили сами разработчики Ethereum Classic, он вызвал массовый интерес криптовалютного комьюнити. В воскресенье состоялся официальный старт сети — самое время рассказать о майнинге монеты.

Отличительные черты Callisto

Начнём с ключевых особенностей. Как уже было сказано выше, за Callisto отвечают разработчики Ethereum Classic. У новой монеты есть все шансы опередить своего старшего брата. Причина кроется в подходе создателей — они сразу позиционировали CLO как своеобразный полигон для испытаний. Как только у команды появятся новые идеи, их тут же будут внедрять в сеть. Самое интересное, что речь идёт не только о проверенных решениях, но и об инновациях.

Ещё одна черта Callisto — майнинг будущего под названием Cold Stacking, который должны рано или поздно внедрить. За понятием скрывается аналог обычного банковского депозита. Пользователь держит на кошельке монеты сети и получает вознаграждение за участие в её жизни. Здесь будет как минимум два условия: кошелёк должен быть холодным, а минимальный срок хранения крипты — один месяц.

Кошелёк Callisto

Для работы с монетами нужен кошелёк. Вариантов два: полный с копией всего блокчейна с официального сайта или лёгкий с Github.

Подробнее о разновидностях кошельков читайте здесь.

Майнинг Callisto

В сети работает классический POW-майнинг на алгоритме Ethash. Это значит, что для добычи подойдут видеокарты AMD и Nvidia. Минимальный объём памяти — 2 ГБ. Если ваша ферма добывает обычный Эфириум, с CLO проблем не возникнет.

Каждый найденный блок принесёт майнеру 600 монет Callisto. 30 процентов фиксированно уходят авторам проекта на развитие и поддержку работы. Остаток для владельцев ферм — 420 CLO с одного блока.

Для добычи используйте Claymore’s Dual Ethereum GPU Miner. Программа загружается здесь. Пароль от архива — 2Miners.

Майнить монетки рекомендуем на 2Miners. Пул уже преодолел отметку в 2 тысячи майнеров и двигается дальше. Хешрейт пула превышает треть общего хешрейта сети — это крутой результат.

Где продать CLO Пока у монетки нет цены, поэтому майнеры добывают её вслепую. Callisto должна появиться в листингах YoBit, HitBTC и ChangeNOW в ближайшее время. По словам разработчиков, они вовремя уведомили биржи о запуске криптовалюты.

Выводы

Callisto создали разработчики Ethereum Classic — проект заслуживает доверия;

Главной особенностью монеты станет Cold Staking;

В сети используется обычный POW-майнинг на алгоритме Ethash;

Для добычи подходят карты AMD и Nvidia с объемом видеопамяти 2 ГБ;

За каждый блок с учётом комиссий майнеры получают 420 монет;

Добывать CLO рекомендуем на пуле 2Miners.

Если интересуетесь криптовалютами и майнингом, рекомендуем познакомиться с ресурсом 2Биткоина. На нём последние новости и увлекательные лонгриды.