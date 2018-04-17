В администрации Докузпаринского района Дагестана провели выемку документов

Мероприятия прошли в кабинете заместителя главы муниципалитета, в чьем ведении находится социальный блок.

«Сегодня правоохранители провели выемку документов в кабинете заместителя главы администрации [Докузпаринского] района Суреи Исмаиловой, которая курирует социальные вопросы», — сообщил ТАСС источник в администрации района, отметив, что самой Исмаиловой в это время на работе не было, поскольку она находится в отпуске.

Другие подробности проведенных силовиками мероприятий не уточняются. Официальных комментариев от правоохранительных органов республики также пока не поступало.