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Когда в Тамбове отключат отопление?
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Когда в Тамбове отключат отопление? 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Мэр Тамбова во вторник, 17 апреля, подписал постановление об окончании отопительного сезона.
С 19 апреля рекомендовано начать поэтапное отключение отопления в многоквартирных и других жилых домах. В дошкольные учреждения и учреждения образования, здравоохранения тепло прекратит поступать по заявкам.
«В срок до 1 мая должны быть сформированы планы подготовки объектов теплоснабжения, социально-культурной сферы и жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 гг», — говорится в постановлении.
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