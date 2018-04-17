Когда в Тамбове отключат отопление?

Мэр Тамбова во вторник, 17 апреля, подписал постановление об окончании отопительного сезона.

С 19 апреля рекомендовано начать поэтапное отключение отопления в многоквартирных и других жилых домах. В дошкольные учреждения и учреждения образования, здравоохранения тепло прекратит поступать по заявкам.

«В срок до 1 мая должны быть сформированы планы подготовки объектов теплоснабжения, социально-культурной сферы и жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 гг», — говорится в постановлении.