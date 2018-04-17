«Проснулась с опухшем пальцем»: чем опасен поход на маникюр

Жительница Москвы Инна Кочеткова утверждает, что заразилась инфекцией после похода в маникюрный салон возлюбленной Тимати Анастасии Решетовой . Через суд пострадавшая планирует вернуть деньги, потраченные на лечение. Телеканал Москва 24 выяснил, что произошло, а также как обезопасить себя от подобных ситуаций.

Версия клиента Пару месяцев назад Инна Кочеткова посетила новый салон маникюра. По ее словам, поход закончился печально: маникюр ей сделали так плохо, что пальцы болели еще неделю. Более того, девушка утверждает, что во время процедуры ей занесли инфекцию.

"Я проснулась с опухшем пальцем. Была острая боль и желтое гнойное вещество", — рассказывает пострадавшая. Врачи подтвердили опасения девушки и поставили диагноз — панариций, то есть гнойное воспаление ногтевого валика. Пришлось делать операцию, ставить дренаж и регулярно ходить на перевязки. За лечение в клинике девушка заплатила 30 тысяч рублей.

"Я и плакала, и переживала, мне было больно. Я девочка, я очень чувствительная и эмоциональная. Конечно, мне не нужно было резать этот палец, чтобы он гнил, и переживать за последствия. Через полгода я буду сдавать анализы: дай бог, никакой инфекции они мне не занесли вместе с этими проблемами", — говорит Инна.

Свои страдания девушка оценила в 130 тысяч рублей и направила претензию в салон. Но там такую сумму выплачивать отказались.

Версия салона Руководителем салона оказалась известная модель, возлюбленная рэпера Тимати, 22-хлетняя Анастасия Решетова.

По ее словам, она лично отвечает за уровень сервиса в своем салоне и в качестве услуг уверена. Так что в виновность мастера не верит.

"Человек просто пиарится за мой счет, пытается заработать на моем имени. Я считаю, что это чистого рода мошенничество. Потому что, когда поступила жалоба, мы попросили разбираться в судебном порядке. Я хочу на фоне официальных данных, разобраться в этой ситуации", — заявила руководитель салона.

Мастер, который делал маникюр Инне, в салоне уже не работает. По словам менеджера, девушка по семейным обстоятельствам уехала в Тольятти

Требования Роспотребнадзора Те, кто остался в салоне, утверждает руководство, работают, строго соблюдая требования санитарных правил. «Вот такие пилочки. Мы их клеим. Но они в принципе больше одного клиента и не выдержат», — объясняет технологию работы мастер маникюра-педикюра Елена Славина . Используются пилки при клиенте. А затем одноразовая часть выбрасывается, а многоразовая стерилизуется в эстилодезе.

Металлические инструменты стерилизуют в сухожаре при 180 градусах. Крафт-пакеты вскрывают только при клиенте, работают в перчатках, а у каждого сотрудника есть медкнижка. Понять, всегда так было в салоне или только после скандальной истории, сложно. Но в Роспотребнадзоре говорят, что именно такие требования к салонам и предъявляют.

Мнение врача Дерматовенеролог Евгений Волохов рассказал, какие опасности для здоровья таят в себе косметологические процедуры. «Во время маникюра происходит микротравматизация мягких тканей, околоногтевых валиков. Туда может попасть что угодно. Начиная от бактерий, которые есть на коже и инструментах, и заканчивая такими вирусами, как гепатит и даже ВИЧ-инфекция, если инструменты, которыми проводился маникюр, не подвергались хорошей стерилизации», — заключил врач.