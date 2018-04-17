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Суд отменил результаты выборов президента на двух участках в Калининградской области
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Суд отменил результаты выборов президента на двух участках в Калининградской области 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Суд города Советск в Калининградской области отменил результаты голосования на выборах президента, которые прошли 18 марта, на двух городских участках после иска областного избиркома. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Как сообщалось ранее, решение об обращении в суд приняла избирательная комиссия Калининградской области в связи с появлением в интернете видеозаписей, зафиксировавших вбросы бюллетеней для голосования на этих участках. Истцом по делу выступил облизбирком, а ответчиками были представители участковых избирательных комиссий. По мнению областного избиркома, видеозапись «свидетельствовала о невозможности установления волеизъявления избирателей».
"Суд решил административные требования истца удовлетворить, отменить протоколы участковых избирательных комиссий от 18 и 19 марта 2018 года по итогам голосования на выборах президента РФ на избирательных участках номер 572 и 576 города Советска и признать недействительными итоги голосования", — сказали в пресс-службе.
В списки избирателей на выборах президента РФ в Калининградской области включали 799 406 человек. Для голосования образовали 577 избирательных участков, в том числе 27 на судах, находившихся в море, где досрочно проголосовали 1 317 избирателей. Явка на участки в день голосования составила 62,3%, что выше показателя 2012 года — тогда он составил 59,32%. За действующего президента России Владимира Путина в области проголосовали 76,35% пришедших на участки.
Выборы президента прошли 18 марта. Победителем был признан Владимир Путин.
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