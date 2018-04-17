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Роспотребнадзор: Деятельность базовой станции «Билайн» на юго-востоке Москвы приостановлена на 40 суток
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Роспотребнадзор: Деятельность базовой станции «Билайн» на юго-востоке Москвы приостановлена на 40 суток 

Агентство «Москва» 1 час назад
Деятельность базовой станции «Билайн» в столичном районе Южнопортовый приостановлена на 40 дней по решению суда. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.
«В управление Роспотребнадзора по Москве поступило обращение жильцов дома по адресу: ул. Трофимова, д. 25, по вопросу беспокойства из-за размещения передающего радиотехнического объекта (базовой станции сотовой связи) на опоре по адресу: ул. Трофимова, д. 27, корп. 1. Экспертной организацией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Москве» проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза условий размещения передающего радиотехнического объекта с измерениями электромагнитного поля СВЧ — диапазона в жилой квартире и на прилегающей территории», — говорится в сообщении.
Установлено, что по данному адресу функционирует базовая станция «Билайн» №17475 оператора сотовой связи ПАО «Вымпелком». «Оборудование базовой станции „Билайн“ №17475 функционирует при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам проектной документации по оборудованию базовой станции по вышеуказанному адресу, что является нарушением требований санитарного законодательства и представляет угрозу для здоровья граждан», — подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что в отношении ПАО «Вымпелком» составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.4 КоАП РФ, материалы дела были переданы в Лефортовский районный суд.
«Лефортовским районным судом вынесено постановление о признании ПАО «Вымпелком» виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4. КоАП РФ и назначении наказания в виде административного приостановления деятельности базовой станции сроком на 40 суток. Решение суда направлено в управление Федеральной службы судебных приставов по Москве для принудительного исполнения и опечатывания оборудования», — резюмировали в ведомстве.
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