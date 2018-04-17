Эксперт рассказал, какой вред Украине приносят «грантоедские борцуны с коррупцией»

Это не личностное противостояние Холодницкого и Сытника, а институциональное — оно заложено в законодательстве, в логике существования этих структур.

«НАБУ достаточно резко реагировало на каждый отказ САП открыть уголовное производство, дать разрешение на проведение неких мероприятий. НАБУ считало, что его решения окончательны, а САП, НАПК и другие фактически должны выполнять волю Антикоррбюро. Однако на самом деле не должно быть единого центра генерирования антикоррупционной политики, а должно быть сотрудничество и гармоничное объединение всех функций этих органов. Тогда это даст эффект», — считает Кулик.

Проблема же в том, что, как сказал эксперт, «грантоедские борцуны с коррупцией» критикуют тех людей, которых они же сами выбирали на высокие должности в НАБУ и САП. По мнению аналитика, это люди, которые стремятся к формированию собственного политического образа, нежели эффективно бороться с коррупцией.

«Например, если говорить о Холодницком, то (глава Центра противодействия коррупции Виталий — ред.) Шабунин и другие высоко оценивали его качества, хвалили его, считали, что уж теперь САП заработает. Теперь они критикуют и Холодницкого, и САП. Политизация этой проблемы приводит к желанию капитализировать свой политический образ», — оценил ситуацию политолог.

Кулик не считает, что директор НАБУ Артем Сытник на данный момент может построить политическую карьеру. По его мнению, у того нет достаточной ресурсной базы, а антикоррупционная риторика сейчас не является мобилизационной силой даже для старта политического пути.

«Идея борьбы с коррупцией сильно дискредитирована, а недоверие к этим органам, в том числе и НАБУ, настолько же велико», — подытожил политаналитик.