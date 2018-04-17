Ещё
Арбитраж Москвы рассмотрит иск «Юнипро» к ФАС 25 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Америка решила помешать Трампу
Америка решила помешать Трампу

Арбитраж Москвы рассмотрит иск «Юнипро» к ФАС 25 апреля 

Rambler News Service 1 час назад
Арбитражный суд Москвы рассмотрит 25 апреля 2018 года исковое заявление энергетической компании «Юнипро» о признании недействительным и отмене решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о признании компании нарушившей антимонопольное законодательство, говорится в материалах суда.
«Назначить собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания на 25 апреля 2018 года», — постановила судья Евгения Ваганова.
Соответствующее исковое заявление было зарегистрировано судом 29 марта.
Судебное заседание по аналогичному иску компании «Системный оператор» состоится 7 мая 2018 года.
26 января 2018 года ФАС признала «Юнипро» и «Системный оператор ЕЭС» виновными в злоупотреблении доминирующим положением, выраженным в отказе от начала тестирования оборудования энергоблока №3 филиала «Березовская ГРЭС» сразу после аварии. В части обвинения в антиконкурентном соглашении дело было закрыто за отсутствием доказательств.
В марте компания «Юнипро» подала в Арбитражный суд Москвы исковое заявление о признании недействительным и отмене решения ФАС.
Третий энергоблок Березовской ГРЭС был запущен осенью 2015 года. 1 февраля 2016 года на энергоблоке произошел пожар, который уничтожил металлоконструкции котла.
Rambler News Service: последние новости
МИД Китая осудил ракетный удар по Сирии Россельхознадзор вводит ограничения на поставки продукции с белорусского предприятия «Волга-Днепр» перестанет предоставлять НАТО самолет Ан-124
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Смертельное оружие» КНР, «отзыв» студентов и другие события дня20
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой156
Миру предрекли глобальное финансовое крушение124
У Порошенко нашли секретную фабрику148
Кобзон выбрал место на кладбище70
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение