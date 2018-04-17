Арбитраж Москвы рассмотрит иск «Юнипро» к ФАС 25 апреля

Арбитражный суд Москвы рассмотрит 25 апреля 2018 года исковое заявление энергетической компании «Юнипро» о признании недействительным и отмене решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о признании компании нарушившей антимонопольное законодательство, говорится в материалах суда.

«Назначить собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания на 25 апреля 2018 года», — постановила судья Евгения Ваганова

Соответствующее исковое заявление было зарегистрировано судом 29 марта.

Судебное заседание по аналогичному иску компании «Системный оператор» состоится 7 мая 2018 года.

26 января 2018 года ФАС признала «Юнипро» и «Системный оператор ЕЭС» виновными в злоупотреблении доминирующим положением, выраженным в отказе от начала тестирования оборудования энергоблока №3 филиала «Березовская ГРЭС» сразу после аварии. В части обвинения в антиконкурентном соглашении дело было закрыто за отсутствием доказательств.

В марте компания «Юнипро» подала в Арбитражный суд Москвы исковое заявление о признании недействительным и отмене решения ФАС.

Третий энергоблок Березовской ГРЭС был запущен осенью 2015 года. 1 февраля 2016 года на энергоблоке произошел пожар, который уничтожил металлоконструкции котла.