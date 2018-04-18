В Казани на ул. Кремлевской убирают как сухие, так и здоровые деревья

Старые деревья убирают с улицы Кремлевской, сообщает пресс-служба исполкома.

14 апреля в Казани начались работы по пересадке деревьев. По словам главного агронома МУП трест «Горводзеленхоз» Ирека Гильманова, большая часть из них требует замены, так как некоторые стали сухостойными, другие имеют грибковые заболевания и трещины.

Следует отметить, что на Кремлевской есть деревья, которые находятся в удовлетворительном состоянии, однако и их не оставят на прежнем месте. Для единообразия, которого хотят добиться власти, здоровые растения пересадят в парк Горького, а также на ул. Вахитовского и Приволжского района. На улице Кремлевской на месте старых растений высадят молодые декоративные мелколистые липы, возраст которых — 15 лет. по словам Ирека Гильманова, деревья станут украшением центральной улицы. Он также уверяет, что в ходе работ ни одно дерево не пострадает, так как пересадочная машина позволяет аккуратно извлекать деревья вместе с корневой системой и земляным комом.

«При пересадке мы полностью меняем грунт, старый использовать ни в коем случае нельзя. Специально для пересадки у нас подготовлена качественная земля. В выкопанную яму мы добавляем дренаж, чтобы вода не застаивалась. После посадки удобряем, поливаем, обязательно уплотняем землю, — сказал Ирек Гильманов.

Всего в Казани планируют заменить 221 дерево.