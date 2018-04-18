Ещё
В Казани на ул. Кремлевской убирают как сухие, так и здоровые деревья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Казани на ул. Кремлевской убирают как сухие, так и здоровые деревья 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Старые деревья убирают с улицы Кремлевской, сообщает пресс-служба исполкома.
14 апреля в Казани начались работы по пересадке деревьев. По словам главного агронома МУП трест «Горводзеленхоз» Ирека Гильманова, большая часть из них требует замены, так как некоторые стали сухостойными, другие имеют грибковые заболевания и трещины.
Следует отметить, что на Кремлевской есть деревья, которые находятся в удовлетворительном состоянии, однако и их не оставят на прежнем месте. Для единообразия, которого хотят добиться власти, здоровые растения пересадят в парк Горького, а также на ул. Вахитовского и Приволжского района. На улице Кремлевской на месте старых растений высадят молодые декоративные мелколистые липы, возраст которых — 15 лет. по словам Ирека Гильманова, деревья станут украшением центральной улицы. Он также уверяет, что в ходе работ ни одно дерево не пострадает, так как пересадочная машина позволяет аккуратно извлекать деревья вместе с корневой системой и земляным комом.
«При пересадке мы полностью меняем грунт, старый использовать ни в коем случае нельзя. Специально для пересадки у нас подготовлена качественная земля. В выкопанную яму мы добавляем дренаж, чтобы вода не застаивалась. После посадки удобряем, поливаем, обязательно уплотняем землю, — сказал Ирек Гильманов.
Всего в Казани планируют заменить 221 дерево.
АиФ Казань: последние новости
Казанские противники МСЗ достучались до Совета по правам человека В Казани на месяц частично закрывается проезд по пр. Ибрагимова Бывший первый заместитель прокурора РТ возглавит прокуратуру Удмуртии
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT148
МИД обратился к россиянам с предупреждением36
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США273
В Кремле ответили на «план Авакова»209
Тест: Угадайте валюту по купюре8
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
00:20
В Кремле следят за ситуацией в Армении
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение