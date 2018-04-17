Ещё
На улице Кремлевской в Казани вырубили десятки деревьев — фото
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Америка решила помешать Трампу
Америка решила помешать Трампу

На улице Кремлевской в Казани вырубили десятки деревьев — фото 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
На улице Кремлевской в Казани — от Астрономической и до Чернышевского, уничтожены десятки деревьев. Часть из них спилили под корень, другие выкорчевали. В пустых лунках уже появились саженцы. На одной из сторон улицы сохранились лишь шесть пока не срубленных стволов. «Казанский репортер» уточнил в мэрии Казани, с чем связана такая повальная ликвидация. По словам главы пресс-службы Владимира Казанцева, большая часть лиственных деревьев на Кремлевской улице требует замены. «Часть деревьев уже стали сухостойными, часть имеют грибковые заболевания и трещины. Хвойные деревья находятся в так называемом угнетенном состоянии (их, кстати, пока не срубили — ред.) В связи с этим аварийные деревья убираются. На их месте будут высажены высокодекоративные, крупномерные деревья — липы, выращенные в отечественных питомниках и приспособленные к нашим условиям, — объяснил Казанцев. — Планируется заменить 221 дерево». В мэрии настаивают, что лишь небольшая часть деревьев в удовлетворительном состоянии. Они для сохранения единообразия будут пересажены на зеленые зоны и улицы Вахитовского и Приволжского районов. За всеми пересаженными деревьями будет обеспечен надлежащий уход. «Согласно действующим Правилам за уборку аварийных деревьев восстановительная стоимостьне взимается, компенсационная высадка не осуществляется», — резюмировал Казанцев.
Казанский репортер: последние новости
Казгордума рассмотрит вопрос сложения полномочий Айрата Гарипова Бывший вице-премьер РТ после обвинений в мошенничестве госпитализирован «​В эту партию Метшин нас переиграл»​: Активисты движения против МСЗ зовут к месту отмененного митинга
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Смертельное оружие» КНР, «отзыв» студентов и другие события дня20
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой156
Миру предрекли глобальное финансовое крушение124
У Порошенко нашли секретную фабрику148
Кобзон выбрал место на кладбище70
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение