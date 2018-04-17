На улице Кремлевской в Казани — от Астрономической и до Чернышевского, уничтожены десятки деревьев. Часть из них спилили под корень, другие выкорчевали. В пустых лунках уже появились саженцы. На одной из сторон улицы сохранились лишь шесть пока не срубленных стволов. «Казанский репортер» уточнил в мэрии Казани, с чем связана такая повальная ликвидация. По словам главы пресс-службы Владимира Казанцева, большая часть лиственных деревьев на Кремлевской улице требует замены. «Часть деревьев уже стали сухостойными, часть имеют грибковые заболевания и трещины. Хвойные деревья находятся в так называемом угнетенном состоянии (их, кстати, пока не срубили — ред.) В связи с этим аварийные деревья убираются. На их месте будут высажены высокодекоративные, крупномерные деревья — липы, выращенные в отечественных питомниках и приспособленные к нашим условиям, — объяснил Казанцев. — Планируется заменить 221 дерево». В мэрии настаивают, что лишь небольшая часть деревьев в удовлетворительном состоянии. Они для сохранения единообразия будут пересажены на зеленые зоны и улицы Вахитовского и Приволжского районов. За всеми пересаженными деревьями будет обеспечен надлежащий уход. «Согласно действующим Правилам за уборку аварийных деревьев восстановительная стоимостьне взимается, компенсационная высадка не осуществляется», — резюмировал Казанцев.