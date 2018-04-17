Москва привлечёт бизнес к созданию и развитию городских сервисов

Программа цифровой стратегии Москвы «Умный город» подразумевает решение трёх ключевых задач в ближайшие несколько лет. Первым ключевым вызовом для Москвы является удобство получения сервисов горожанами. У города уже достаточно данных для того, чтобы предоставить около 200 сервисов пользователю в подходящем месте, в удобное время и дать качественный результат. Второй важной задачей является реализация совместных с бизнесом и жителями проектов. Третий результат, который Москва ждёт от реализации программы, является создание экономики совместного потребления. В городе уже заложена база и видны первые предпосылки к реализации задачи, например, инструменты каршеринга и государственно-частное партнёрство с операторами связи.

«Только совместные проекты привлечения бизнеса и, в том числе, самих жителей, могут дать тот эффект, на который мы все объективно рассчитываем. Сервис должен быть предоставлен вовремя в том виде, который нужен потребителю, то есть он будет кастомизироваться и настраиваться под конкретного пользователя», — рассказал Алексей Чукарин

Он также пригласил бизнес активнее участвовать в обсуждении проекта стратегии, которое уже началось на площадке отраслевого агрегатора ICT.Moscow.

«ДИТ Москвы активно уходит от методов принятия решения в одном единственном центре компетенции в пользу привлечения широкого круга экспертов для того, чтобы все возникшие идеи не пропадали и имели шанс на реализацию. Если по результатам обсуждения выяснится, что жителям не нужны услуги или государственно-частное партнёрство, а им нужно что-то другое, то в процессе подготовки стратегии «Умный город» цели будут трансформированы», — отметил Алексей Чукарин.