Ещё
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье подвели итоги за зимний период обучения на водительской конференции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Америка решила помешать Трампу
Америка решила помешать Трампу

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье подвели итоги за зимний период обучения на водительской конференции 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Участники мероприятия отметили положительную тенденцию — сохранение нулевой аварийности на дорогах Приднестровского региона Республики Молдова.
В Гарнизонном офицерском клубе Тирасполя состоялась конференция для военнослужащих и гражданского персонала Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) с подведением итогов водительской деятельности за зимний период обучения.
На мероприятие было привлечено более 500 военнослужащих-водителей и военнослужащих, пользующихся личным автотранспортом. Руководителем занятия были доведены информация о привлечении водителей к административной и уголовной ответственности за нарушения правил дорожного движения и анализ аварийности на транспорте в Западном военном округе за зимний период обучения.
В рамках конференция было подсчитано расстояние, преодоленное водительским составом ОГРВ ПРРМ при проведении мероприятий боевой подготовки. Общий накат механиками-водителями составил около 40 тыс. километров. Также по итогам зимнего периода обучения водительскому составу ОГРВ ПРРМ присвоена оценка «хорошо».
На конференции также была отмечена положительная тенденция — сохранение нулевой аварийности на дорогах Приднестровского региона.
ТК «Звезда»: последние новости
Россия перестанет предоставлять НАТО транспортник Ан-124 «Руслан» - СМИ Рабочий нашел на стройке монету «нацистов из будущего» Все страны-члены НАТО поддержали ракетные удары по Сирии – Столтенберг
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Смертельное оружие» КНР, «отзыв» студентов и другие события дня20
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой156
Миру предрекли глобальное финансовое крушение124
У Порошенко нашли секретную фабрику148
Кобзон выбрал место на кладбище70
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение