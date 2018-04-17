Онлайн-кассы появятся в труднодоступных селах Северного Кавказа

Онлайн-кассы ввели первого февраля 2017 года — с этого дня ритейлеры больше не могли регистрировать старые аппараты. А с первого июля 2018 года закон коснется и индивидуальных предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения и выбравших единый налог на вмененный доход. Кстати, они после приобретения новой кассовой техники могут получить налоговый вычет, вернув до 18 тысяч рублей.

Кабардино-Балкарии населенных пунктов, где есть широкополосный интернет, — около 80 процентов.

— Не охвачены в основном удаленные села с маленькой численностью населения. В 2018 году по федеральной программе проводят интернет в селения, где живет от 250 до 500 человек. Шесть сел уже подключили. К концу года планируем охватить интернетом более 90 процентов населенных пунктов, — рассказал корреспонденту «РГ» начальник государственного отдела по транспорту и связи Альберт Мамбетов.

Сейчас в перечень отдаленных или труднодоступных местностей КБР входит 91 поселок. Среди них, кстати, и те, которые часто посещают туристы, так что местным торговцам после того, как к ним проведут быстрый интернет, придется покупать онлайн-кассы. Всего в республике на данный момент установлено около трех тысяч новых кассовых аппаратов, и процесс их внедрения продолжается. И, судя по тому, как идет интернетизация региона, воспользоваться новой льготой здесь смогут немногие предприниматели.

Дагестане проблем с обеспечением интернет-связью онлайн-касс возникнуть не должно, причем даже в самых отдаленных горных районах, утверждают в республиканской компании «Электросвязь». Однако предприниматели пока не торопятся устанавливать новую контрольную технику.

— Оптико-волоконная сеть проложена во все райцентры республики. Поэтому техническая возможность подключе-ния имеется. Что касается небольших отдаленных сел, то каждый такой случай надо рассматривать отдельно. Если к нам обратятся с этой проблемой, будем думать, что можно сделать, — говорит начальник коммерческого отдела компании Марат Бутаев.

Как уточнил главный экономист фонда «Реальная политика» Халил Халилов , для тех населенных пунктов, где нет быстрого интернета, издадут специальный региональный нормативный акт со специальным списком труднодоступных населенных пунктов. Здесь предприниматели должны будут документально оформлять сделки с наличностью при оказании услуг населению.

Для Дагестана тем временем заказано необходимое количество контрольно-кассовой техники.

— Однако предприниматели взяли паузу, откладывая внедрение нового оборудования до первого июля 2018 года, хотя времени для приобретения и настройки онлайн-касс осталось не так уж много, тем более что к нарушителям могут применить штрафные санкции. Например, если индивидуальный предприниматель использует кассы, не соответствующие новым требованиям, то за каждый пробитый ими чек он получит предупреждение или штраф до трех тысяч рублей. Для юридических лиц он вырастет до десяти тысяч, — добавил Халилов.

— Стоит онлайн-касса недешево. Мне сказали, что она обойдется в 15 тысяч рублей и более, для меня это дорого, — отмечает владелец небольшого гастронома в Махачкале Руслан Исаев . — Кроме того, кто и за чей счет проведет ко мне интернет? А во сколько обойдутся обслуживание и возможный ремонт такого аппарата? К тому же у нас часто возникают перебои со светом, тогда как быть? На эти вопросы ответов пока нет.

В то же время налоговики считают, что внедрение новой техники будет только на руку честным предпринимателям.

"Использование онлайн-касс для налогоплательщиков имеет ряд преимуществ. Аппарат можно зарегистрировать по интернету за 15 минут. Не нужно идти в налоговую, чтобы подать документы и забрать их после оформления. Можно контролировать бизнес с компьютера или телефона — в любой момент есть возможность проверить выручку, объем продаж, средний чек и возвраты. Кроме того, количество проверок налоговой уменьшится, потому что вся информация о покупках будет поступать в ФНС по интернету, — сообщили в пресс-службе управления ФНС Ставропольского края. — ФНС России рекомендует зарегистрировать кассу заблаговременно, поскольку на регистрационные действия понадобится некоторое время".

Однако эксперты отмечают, что новую систему следовало вводить плавно, дав старым кассовым аппаратам дослужить до конца срока эксплуатации. К тому же у предпринимателей возникла еще одна проблема. Бизнесмены, владеющие несколькими торговыми точками, должны приобрести и зарегистрировать онлайн-кассы одномоментно для всех объектов, а это весьма накладно.

При этом закон не предусматривает никакой компенсации при работе по общей системе налогообложения. Кроме того, в труднодоступных местностях есть населенные пункты, от которых 300-400 километров до сервисных центров, поэтому обслуживание и ремонт новой техники тоже может влететь в копеечку.

комментарий

Павле Мрвалевич, сопредседатель Ставропольского краевого отделения «Опоры России»:

— Продажа газет, молока, торговля с машин и так далее — это те сферы, где оборот незначителен, и владельцев такого бизнеса проще освободить от применения кассовых аппаратов, чем контролировать их деятельность. Это люди, которые создали себе рабочее место, а если они еще и встали на учет в налоговой службе и платят в бюджет — уже хорошо. Кроме того, есть еще и сезонные виды деятельности. И в этом случае использование специальной контрольно-кассовой техники — лишняя головная боль.

Широкополосный интернет сейчас практически есть везде, где имеются школы и избирательные участки. Ну а в совсем маленьких населенных пунктах не имеет смысла дополнительно нагружать людей. Им еще доплачивать надо за то, что они там живут.

Существует мнение, что онлайн-кассы нужны для легализации бизнеса. Но кто не хотел выбивать кассовый чек — не будет делать этого и дальше. Вопрос не в легализации, а в получении управленческой информации государством. Раньше у нас были кассы с 17-разрядным шифрованием и подделки исключались. Была программа оперативной проверки чека, с помощью которой бухгалтер мог в любое время установить его подлинность. То есть в плане безопасности все было в порядке. Онлайн-кассы же ввели, чтобы государство имело статистические материалы для управления этой сферой.

А как у соседей

На Ставрополье на сегодня зарегистрированы более 26 тысяч онлайн-касс, восемь тысяч из них — малым бизнесом. С начала 2018 года внедрено около двух тысяч таких аппаратов, в основном ИП. В регионе утвержден перечень населенных пунктов, отдаленных от сетей связи, то есть не имеющих стабильного интернета. Министерство связи и массовых коммуникаций РФ установило, что к ним могут относиться территории с населением не более 10 тысяч человек. 54-ФЗ обязывает применять здесь контрольно-кассовую технику, но разрешает не передавать фискальные данные с касс в налоговые органы через оператора. В Ставропольском крае этот перечень содержит 722 населенных пункта.