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Источник: силовики изъяли документы в администрации Докузпаринского района Дагестана
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Источник: силовики изъяли документы в администрации Докузпаринского района Дагестана 

ТАСС 1 час назад
МАХАЧКАЛА, 17 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов изъяли документы в администрации Докузпаринского района на юге Дагестана. Выемка документов прошла в кабинете заместителя главы муниципалитета, курирующего социальный блок, сообщил ТАСС источник в администрации района.
"Сегодня правоохранители провели выемку документов в кабинете заместителя главы администрации [Докузпаринского] района Суреи Исмаиловой, которая курирует социальные вопросы. Исмаиловой в этот момент на работе не было, она находится в отпуске", — сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.
Официальными комментариями от правоохранительных органов Дагестана относительно прошедших в администрации Докузпаринского района мероприятий ТАСС не располагает.
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