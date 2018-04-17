Источник: силовики изъяли документы в администрации Докузпаринского района Дагестана

МАХАЧКАЛА , 17 апреля. / ТАСС /. Сотрудники правоохранительных органов изъяли документы в администрации Докузпаринского района на юге Дагестана . Выемка документов прошла в кабинете заместителя главы муниципалитета, курирующего социальный блок, сообщил ТАСС источник в администрации района.

"Сегодня правоохранители провели выемку документов в кабинете заместителя главы администрации [Докузпаринского] района Суреи Исмаиловой, которая курирует социальные вопросы. Исмаиловой в этот момент на работе не было, она находится в отпуске", — сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

Официальными комментариями от правоохранительных органов Дагестана относительно прошедших в администрации Докузпаринского района мероприятий ТАСС не располагает.