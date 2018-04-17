Рогозин рассчитывает на режим наибольшего благоприятствования в Сирии для компаний из РФ

"Мы с сирийским правительством, с руководством САР заключаем межправительственные соглашения, которые предполагают не только необходимость реализации контрактов, уже согласованных с руководством Сирии, но и обеспечение наиболее благоприятных условий для реализации этих контрактов", — сказал он.

В начале февраля посол РФ в САР Александр Кинщак сообщал в интервью ТАСС, что профильные ведомства России и Сирии разрабатывают «дорожную карту» и гибкие схемы торгово-экономического сотрудничества. По словам заместителя министра экономического развития РФ Алексея Груздева, который посетил республику с рабочим визитов в конце февраля, Сирия также рассматривает возможность создания особых экономических зон в рамках сотрудничества с Россией, проявляет интерес к российской промышленной продукции.

Важнейшие договоренности о сотрудничестве в области разведки и добычи полезных ископаемых, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи и коммуникаций были достигнуты в Сочи в октябре 2017 года в ходе 10-го заседания российско-сирийской межправкомиссии.