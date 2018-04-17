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Рогозин рассчитывает на режим наибольшего благоприятствования в Сирии для компаний из РФ
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Рогозин рассчитывает на режим наибольшего благоприятствования в Сирии для компаний из РФ 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. РФ и Сирия подготовили межправительственные соглашения, позволяющие российским компаниям работать в стране в режиме наибольшего благоприятствования. Об этом в эфире телеканала РБК сообщил вице-премьер России Дмитрий Рогозин, возглавляющий с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству с Сирией.
"Мы с сирийским правительством, с руководством САР заключаем межправительственные соглашения, которые предполагают не только необходимость реализации контрактов, уже согласованных с руководством Сирии, но и обеспечение наиболее благоприятных условий для реализации этих контрактов", — сказал он.
В начале февраля посол РФ в САР Александр Кинщак сообщал в интервью ТАСС, что профильные ведомства России и Сирии разрабатывают «дорожную карту» и гибкие схемы торгово-экономического сотрудничества. По словам заместителя министра экономического развития РФ Алексея Груздева, который посетил республику с рабочим визитов в конце февраля, Сирия также рассматривает возможность создания особых экономических зон в рамках сотрудничества с Россией, проявляет интерес к российской промышленной продукции.
Важнейшие договоренности о сотрудничестве в области разведки и добычи полезных ископаемых, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи и коммуникаций были достигнуты в Сочи в октябре 2017 года в ходе 10-го заседания российско-сирийской межправкомиссии.
В конце января Россия и Сирия подписали дорожную карту по сотрудничеству в области энергетики, которая подразумевает восстановление, модернизацию, а также строительство новых энергообъектов в Сирии. Как отмечал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, Сирия планирует сотрудничать исключительно с Россией в вопросе восстановления своих энергетических производств. Компании РФ также будут участвовать в восстановлении нефтегазовых месторождений в Сирии, сообщал министр энергетики РФ Александр Новак.
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