Прокуроры за год не допустили 42% внеплановых выездных проверок бизнеса

Так, по данным надзорного ведомства, при формировании сводного плана проведения проверок на 2018 год исключено 62 тысячи мероприятий из 412 тысяч предложенных контролирующими органами.

"Из 35 тысяч внеплановых выездных проверок в прошлом году почти половина отклонена прокурорами (42%), в большинстве случаев — ввиду отсутствия оснований для их проведения, что предотвратило незаконное вмешательство в деятельность около 15 тысяч предпринимателей", — говорится в докладе.