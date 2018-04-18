Чайка: британские власти не могли допустить возвращения Березовского в Россию

«Наибольшая концентрация полония была обнаружена в офисе Березовского (в Лондоне), но полоний Березовский физически достать не мог, как и создать такой объем искусственных доказательств. Березовский действовал под контролем спецслужб Британии и вместе с ними», — сказал Чайка.

«Когда он (Березовский) решил вернуться в Россию, то они не могли допустить, чтобы носитель секретов об акте ядерного терроризма (в отношении Литвиненко) вернулся в Россию», — сообщил генпрокурор.

Он подчеркнул, что обвинения в отношении российских граждан Андрея Лугового Дмитрия Ковтуна в причастности к гибели Литвиненко были сфабрикованы. При этом британские власти, уверен Чайка, не примут информацию России о деле Литвиненко. «Мы им предлагали сотрудничество. Направили 39 запросов, в том числе Терезе Мэй », — сказал Чайка.

Генпрокурор уверен, что у организаторов этой провокации не все получилось гладко. «Они дали материалы нашим немецким коллегам. Немецкое расследование свидетельствует, что полоний находился в Лондоне до приезда Лугового и Ковтуна», — пояснил он.