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Чайка: британские власти не могли допустить возвращения Березовского в Россию
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Чайка: британские власти не могли допустить возвращения Березовского в Россию 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
Власти Великобритании не могли допустить возвращения Бориса Березовского в Россию как носителя секретной информации об отравлении полонием Александра Литвиненко. Об этом сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка, выступая в Совете Федерации, передает ТАСС.
«Наибольшая концентрация полония была обнаружена в офисе Березовского (в Лондоне), но полоний Березовский физически достать не мог, как и создать такой объем искусственных доказательств. Березовский действовал под контролем спецслужб Британии и вместе с ними», — сказал Чайка.
«Когда он (Березовский) решил вернуться в Россию, то они не могли допустить, чтобы носитель секретов об акте ядерного терроризма (в отношении Литвиненко) вернулся в Россию», — сообщил генпрокурор.
Он подчеркнул, что обвинения в отношении российских граждан Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна в причастности к гибели Литвиненко были сфабрикованы. При этом британские власти, уверен Чайка, не примут информацию России о деле Литвиненко. «Мы им предлагали сотрудничество. Направили 39 запросов, в том числе Терезе Мэй», — сказал Чайка.
Генпрокурор уверен, что у организаторов этой провокации не все получилось гладко. «Они дали материалы нашим немецким коллегам. Немецкое расследование свидетельствует, что полоний находился в Лондоне до приезда Лугового и Ковтуна», — пояснил он.
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