Тестирования газовой турбины в 110 МВт на заводе НПО «Сатурн» оказались неудачными 

Тестовые испытания прототипа газовой турбины мощностью в 110 МВт на заводе НПО «Сатурн» в Рыбинске в декабре прошлого года потерпели неудачу, сообщили источники агентству Рейтер.
"Турбина развалилась", — сообщил один источник. Он добавил, что были попытки восстановить прототип к марту, но этого сделать не удалось.
Еще один источник подтвердил, что восстановить турбину не удалось, и проект должен был начаться заново с новым оборудованием.
В РФ в настоящее время не производятся газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это оборудование является основным на теплоэлектростанциях, но пока импортируется. На двух электростанциях компаний ОГК-2 и "Интер РАО" в РФ работают семь турбин мощностью 110 МВт производства НПО «Сатурн», входящего в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК) "Ростеха", но они требуют доработки, а промышленный выпуск их не налажен. Турбина не раз подвергалась критике со стороны «Газпром энергохолдинга», в который входит ОГК-2.
Доработкой турбин занимается совместное предприятие «Интер РАО», "Роснано" и НПО «Сатурн» — «Инженерный центр газотурбинных технологий». В СП 50% плюс одна акция принадлежат «Интер РАО», 40% минус одна акция — «Роснано», 10% — «Сатурну».
Как сообщила ОДК, один из механизмов прототипной модели турбины неисправен. Компания отметила, что задержит работу над проектом, но ситуация «не фатальна» и ее можно исправить. «Роснано» подтвердило происшествие на испытаниях, но не дало никаких дальнейших подробностей. В компании отметили, однако, что проект будет завершен. В «Интер РАО» отказались от комментариев агентству.