Тестирования газовой турбины в 110 МВт на заводе НПО «Сатурн» оказались неудачными

Тестовые испытания прототипа газовой турбины мощностью в 110 МВт на заводе НПО «Сатурн» в Рыбинске в декабре прошлого года потерпели неудачу, сообщили источники агентству Рейтер

"Турбина развалилась", — сообщил один источник. Он добавил, что были попытки восстановить прототип к марту, но этого сделать не удалось.

Еще один источник подтвердил, что восстановить турбину не удалось, и проект должен был начаться заново с новым оборудованием.

Доработкой турбин занимается совместное предприятие «Интер РАО», "Роснано" и НПО «Сатурн» — «Инженерный центр газотурбинных технологий». В СП 50% плюс одна акция принадлежат «Интер РАО», 40% минус одна акция — «Роснано», 10% — «Сатурну».

Как сообщила ОДК, один из механизмов прототипной модели турбины неисправен. Компания отметила, что задержит работу над проектом, но ситуация «не фатальна» и ее можно исправить. «Роснано» подтвердило происшествие на испытаниях, но не дало никаких дальнейших подробностей. В компании отметили, однако, что проект будет завершен. В «Интер РАО» отказались от комментариев агентству.