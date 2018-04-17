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РФ за год выплатила миллиард рублей участникам головного производства ЕСПЧ
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РФ за год выплатила миллиард рублей участникам головного производства ЕСПЧ 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Россия в 2017 году выплатила более 900 миллионов рублей по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) гражданам России, чьи права были нарушены в ходе уголовно-процессуальной деятельности, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во вторник.
"Только по решениям Европейского суда в прошлом году мы выплатили гражданам более 900 миллионов рублей", — сказала Москалькова на расширенном заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
Она уточнила, что эта сумма равносильна бюджету небольшого российского региона. Москалькова заявила, что в ее аппарат в прошлом году поступило больше обращений по поводу нарушений прав человека в уголовно-процессуальном производстве, чем в предыдущие периоды. Она особо отметила жалобы, касавшиеся сроков пребывания под стражей обвиняемых. Омбудсмен обратила внимание на морально-нравственный аспект проблемы, подчеркнув, что в процессе участвует, в том числе, прокурор.
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