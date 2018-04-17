Депутаты Выборгского района утвердили изменения в бюджете

На очередном заседании совета депутатов МО «Выборгский район» народные избранники утвердили внесенные изменения в основные характеристики бюджета муниципального образования на 2018 год.

Как рассказали ivbg.ru в пресс-службе местной администрации, муниципальный бюджет увеличился на 230 207,5 тыс. руб. за счет поступлений из областного бюджета и бюджетов поселений. В результате итоговая сумма доходов в 2018 году составила 4 714 457,7 тыс. руб. Расходы бюджета — 4 666 787,6 тыс. руб.

Полученные средства пойдут, в частности, на реновацию МБОУ «СОШ № 6», ремонт фасада здания МБОУ «Гимназия № 11», подготовку к летней оздоровительной кампании детей.

Также депутаты приняли решение о ликвидации до 1 июля 2018 года комитета социальной защиты населения администрации МО «Выборгский район». Все полномочия в сфере социальной защиты населения перейдут с муниципального на региональный уровень.