Ещё
Глава Приморья поздравил «АиФ» с 40-летием
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Приморья поздравил «АиФ» с 40-летием 

Аргументы и Факты 2 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Тарасенко поблагодарил «АиФ» за достойное освещение событий, происходящих в Приморском крае
Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко поздравил сотрудников еженедельника «Аргументы и факты» с 40-летием издания.
«С самых первых выпусков «АиФ» нашел свою аудиторию, стал востребованным и уважаемым изданием, быстро набрал невероятный по масштабам тираж, что отмечено в Книге рекордов Гиннеса», — отметил губернатор в поздравительной телеграмме.
Тарасенко поблагодарил «АиФ» за достойное освещение событий, происходящих в Приморском крае, и пожелал коллективу творческих успехов, ярких публикаций и острых тем.
Ранее еженедельник с юбилеем поздравили президент РФ Владимир Путин, глава правительства Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и предстоятель РПЦ патриарх Кирилл.
Аргументы и Факты: последние новости
Минобороны РФ: США и союзники ударили по обычным зданиям в Сирии Глава МИД Великобритании назвал причину ракетного удара по Сирии Медведев поздравил «Аргументы и факты» с юбилеем
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Смертельное оружие» КНР, «отзыв» студентов и другие события дня15
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой158
У Порошенко нашли секретную фабрику155
Миру предрекли глобальное финансовое крушение124
Кобзон выбрал место на кладбище71
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение