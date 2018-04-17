Глава Приморья поздравил «АиФ» с 40-летием 

Тарасенко поблагодарил «АиФ» за достойное освещение событий, происходящих в Приморском крае
Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко поздравил сотрудников еженедельника «Аргументы и факты» с 40-летием издания.
«С самых первых выпусков «АиФ» нашел свою аудиторию, стал востребованным и уважаемым изданием, быстро набрал невероятный по масштабам тираж, что отмечено в Книге рекордов Гиннеса», — отметил губернатор в поздравительной телеграмме.
Тарасенко поблагодарил «АиФ» за достойное освещение событий, происходящих в Приморском крае, и пожелал коллективу творческих успехов, ярких публикаций и острых тем.
Ранее еженедельник с юбилеем поздравили президент РФ Владимир Путин, глава правительства Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и предстоятель РПЦ патриарх Кирилл.