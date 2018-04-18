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Кто заработал на голливудском секс-скандале?
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Кто заработал на голливудском секс-скандале? 

Peopletalk 56 минут назад
Фото: Peopletalk
Актриса сериала «Мир Дикого Запада»! Чтобы избежать обвинений в дискриминации, продюсеры HBO к третьему сезону сравняют зарплаты мужчин и женщин.
Теперь актриса Эван Рэйчел Вуд (30) будет получать одинаковый гонорар с Энтони Хопкинсом (80) и Эдом Харрисом (67). Своей радостью она уже поделилась с изданием The Wrap: «Когда мне сказали о равной оплате труда, я едва сдержала слезы. Мне никогда не платили столько же, сколько коллегам-мужчинам». О какой именно сумме идет речь, пока не разглашается.
«Мир Дикого Запада» — фантастический сериал HBO о парке развлечений, в котором живут андроиды, вышедший на экраны в 2016 году. Проект считается одним из самых высокобюджетных сериалов в истории телевидения.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kto-zarabotal-na-gollivudskom-seks-skandale/
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