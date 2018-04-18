Кто заработал на голливудском секс-скандале?

Актриса сериала «Мир Дикого Запада»! Чтобы избежать обвинений в дискриминации, продюсеры HBO к третьему сезону сравняют зарплаты мужчин и женщин.

«Мир Дикого Запада» — фантастический сериал HBO о парке развлечений, в котором живут андроиды, вышедший на экраны в 2016 году. Проект считается одним из самых высокобюджетных сериалов в истории телевидения.

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