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Кэти Перри, Эван Рэйчел Вуд, Лиам Хемсворт и другие звезды на премьере 2 сезона сериала «Мир Дикого Запада»
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Кэти Перри, Эван Рэйчел Вуд, Лиам Хемсворт и другие звезды на премьере 2 сезона сериала «Мир Дикого Запада» 

Попкорн News 39 минут назад
Фото: Попкорн News
Канал HBO устроил для своего популярного сериала «Мир Дикого Запада» (Westworld) полноценную премьеру 2 сезона, которая по количеству звезд на красной дорожке ничуть не уступала премьере какого-нибудь фильма.
Гостями премьеры стали звезды сериала и те, кто просто пришел их поддержать: Эван Рэйчел Вуд, Тэнди Ньютон, Люк Хемсворт с супругой и братом Лиамом, Джеймс Марсден и, как выясняется, большая поклонница сериала Кэти Пэрри, которая на красную дорожку не вышла, но на вечеринке повеселилась с кастом «Мира Дикого Запада» от души.
В эфире второй сезон сериала стартует 22 апреля.
попкорнnews
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