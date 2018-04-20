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Эван Рейчел Вуд добилась равенства с мужчинами в зарплате
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Эван Рейчел Вуд добилась равенства с мужчинами в зарплате 

Russianshowbiz.info 45 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
30-летняя звезда Голливуда знает себе цену. Спустя два сезона в популярном сериале «Мир Дикого Запада», женщина, наконец, стала получать такие же гонорары, как ее знаменитые коллеги мужского пола.
Перед съемками 3-го сезона Эван узнала, что ее оклад стал соразмерным по отношению к заработкам Энтони Хопкинса и Эдда Харриса. В социальных сетях актриса поделилась радостным событием: «Мне кажется, я только что достигла того момента, когда мои заслуги ценятся наравне с актерами-мужчинами». Повышение гонорара Вуд рассматривает не только, как финансовую, но и личную победу. Актриса добавила, что еще никогда за всю свою карьеру не получала одинаковую оплату с коллегами мужского пола.
На самом деле, звезда рассказала об одинаковой сумме, которую стабильно получала за разные роли. Эван объяснила причину отказа от многих проектов неравным окладом для мужчин и женщин. Подобное поведение не поставило актрису в бедственное положение. Вуд считает несправедливым занижение гонораров на основе полового признака.
Эван добавила, что в мире шоубизнеса много политики и других механизмов регулирования зарплат. Но женщина гордится тем, что ей повысили гонорар за талантливую иргу и заслуги».
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