Эван Рейчел Вуд добилась равенства с мужчинами в зарплате

30-летняя звезда Голливуда знает себе цену. Спустя два сезона в популярном сериале «Мир Дикого Запада», женщина, наконец, стала получать такие же гонорары, как ее знаменитые коллеги мужского пола.

Перед съемками 3-го сезона Эван узнала, что ее оклад стал соразмерным по отношению к заработкам Энтони Хопкинса и Эдда Харриса. В социальных сетях актриса поделилась радостным событием: «Мне кажется, я только что достигла того момента, когда мои заслуги ценятся наравне с актерами-мужчинами». Повышение гонорара Вуд рассматривает не только, как финансовую, но и личную победу. Актриса добавила, что еще никогда за всю свою карьеру не получала одинаковую оплату с коллегами мужского пола.

На самом деле, звезда рассказала об одинаковой сумме, которую стабильно получала за разные роли. Эван объяснила причину отказа от многих проектов неравным окладом для мужчин и женщин. Подобное поведение не поставило актрису в бедственное положение. Вуд считает несправедливым занижение гонораров на основе полового признака.

Эван добавила, что в мире шоубизнеса много политики и других механизмов регулирования зарплат. Но женщина гордится тем, что ей повысили гонорар за талантливую иргу и заслуги».