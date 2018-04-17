Новости о коррупции за 17 апреля

Антикоррупционная политика

ВШЭ : из-за нехватки судей правосудие превращается в конвейерное производство

Исследователи из Высшей школы экономики проанализировали рабочие нагрузки российских судей и пришли к выводу, что работники судов «зашиваются» с делами, превращая процесс отправления правосудия в конвейер. Чтобы привести судейские нормы выработки к норме, численность судебного корпуса должна быть увеличена почти вдвое.

Борьба с коррупцией

Рекордная взятка в Минобороны — 648 млн рублей

Бизнесмена Алексея Калитина обвиняют в выплате сотрудникам военного ведомства «отката» в размере 648 млн рублей. Ранее рекордная сумма взятки в Минобороны была почти вдвое меньше.

Вице-президента РЖД выгнали из компании за лоббирование бизнеса сыновей

Генеральный прокурор Юрий Чайка отчитался перед Советом Федерации об увольнении одного из вице-президентов ОАО «РЖД». Топ-менеджера госкомпании уличили в лоббизме — выгодные контракты он отдавал своим сыновьям.

Следственные органы возбудили в отношении экс-заместителя директора ФСИН Олега Коршунова уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при строительстве СИЗО в Симферополе . Новое дело стало уже пятым по счету, в котором фигурирует бывший высокопоставленный фсиновец.

Разработчик средств защиты космодрома «Восточный» арестован по обвинению в хищениях