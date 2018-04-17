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Новости о коррупции за 17 апреля
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Новости о коррупции за 17 апреля 

pasmi.ru 1 час назад
Антикоррупционная политика
ВШЭ: из-за нехватки судей правосудие превращается в конвейерное производство
Исследователи из Высшей школы экономики проанализировали рабочие нагрузки российских судей и пришли к выводу, что работники судов «зашиваются» с делами, превращая процесс отправления правосудия в конвейер. Чтобы привести судейские нормы выработки к норме, численность судебного корпуса должна быть увеличена почти вдвое.
Борьба с коррупцией
Рекордная взятка в Минобороны — 648 млн рублей
Бизнесмена Алексея Калитина обвиняют в выплате сотрудникам военного ведомства «отката» в размере 648 млн рублей. Ранее рекордная сумма взятки в Минобороны была почти вдвое меньше.
Вице-президента РЖД выгнали из компании за лоббирование бизнеса сыновей
Генеральный прокурор Юрий Чайка отчитался перед Советом Федерации об увольнении одного из вице-президентов ОАО «РЖД». Топ-менеджера госкомпании уличили в лоббизме — выгодные контракты он отдавал своим сыновьям.
У бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова «юбилей» — на него возбудили пятое дело
Следственные органы возбудили в отношении экс-заместителя директора ФСИН Олега Коршунова уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при строительстве СИЗО в Симферополе. Новое дело стало уже пятым по счету, в котором фигурирует бывший высокопоставленный фсиновец.
Разработчик средств защиты космодрома «Восточный» арестован по обвинению в хищениях
Экс-директор подведомственного «Росатому» АО «НПК „Дедал“ Сергей Федяев обвинен в хищении средств, выделенных на обеспечение безопасности космодрома „Восточный“.
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