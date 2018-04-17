В СПЧ разъяснили причины отказов желающим стать гражданами России

В итоге, по данным МВД России , если с 1991 по 1996 год российское гражданство обрели 3,5 миллиона соотечественников, с 1996 по 2002 год — 3,7 млн, то с вступлением в силу нового закона, с 2002 по 2017 год, — около 3 млн. Хотя, по статистике МВД РФ, соотечественников, желающих стать россиянами, в четыре-пять раз больше. Диагноз проблеме поставил Совет по правам человека при президенте России — нужно реформировать закон.

— Нужна иммиграционная амнистия, — убеждена председатель исполкома «Форума переселенческих организаций» Лидия Графова . — Нужно отменить положение, по которому дети соотечественников, рожденные после 1991 года, не являются соотечественниками. Нужно отменить институт разрешения на временное проживание и обязательность регистрации по месту жительства для соотечественников, что заставляет их быть лицами без гражданства. Невидимками. От них закон требует справки о том, что они неграждане. Но в законодательстве разных стран такая «справка» невозможна юридически. Нужно убрать коммерцию из паспортно-визового сервиса и расширить узкую «форточку» приема соотечественников по госпрограмме переселения.

С выводами Графовой согласилась начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Ольга Кириллова . Она признала, что программа переселения превратилась не в собирание будущих граждан, а в привлечение трудовых мигрантов. Дело в том, что регионы выставляют свои требования и — по возрасту, полу, профессиям, — что оборачивается выдворением «неподходящих».

Стране нужна иммиграционная амнистия, которая сделает гражданами людей-невидимок

Инициатива СПЧ проста — после либерализации закона, наряду с программой переселения, запустить проект «Собирание соотечественников». Его пилотный проект по переселению на Дальний Восток русских староверов из Латинской Америки уже работает.

Рекомендации СПЧ легли на стол МВД России. Министерство заканчивает внесение поправок в закон о миграции. В мае поправки должны поступить в парламент.