ЕСПЧ за год взыскал с РФ 670 тысяч евро за стесненные условия заключенных

В нем подчеркивается, что 38 следственных изоляторов в 12 регионах в 2017 году были переполнены, в результате в ряде случаев граждане, находящиеся под стражей, не были обеспечены индивидуальными спальными местами и предметами первой необходимости.

"Указанные проблемы нашли отражение в постановлениях Европейского суда по правам человека, которыми констатировано нарушение статей 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в пенитенциарных учреждениях, с Российской Федерации взыскано в пользу заявителей более 670 тысяч евро", — говорится в документе.

Ставропольском крае, Наиболее неблагополучное положение сложилось в Крыму Московской области и Москве, в которых «переполнение следственных изоляторов в среднем составило 20–25% от вместимости, находившиеся в эксплуатации камерные помещения зачастую не отвечали нормам санитарии, а также правилам пожарной безопасности», отмечает генпрокурор.

Вместе с тем, говорится в докладе, целенаправленная работа по снижению количества лиц, находящихся под стражей, введение в эксплуатацию новых корпусов положительно сказались на условиях содержания граждан в следственных изоляторах. Размер санитарной площади, приходящейся на одного арестованного, в среднем составил 4,9 квадратных метра при установленном законом размере в 4 квадратных метра.