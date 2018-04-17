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ЕСПЧ за год взыскал с РФ 670 тысяч евро за стесненные условия заключенных
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ЕСПЧ за год взыскал с РФ 670 тысяч евро за стесненные условия заключенных 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Европейский суд по правам человека в 2017 году вынес решения о взыскании с РФ в общей сложности более 670 тысяч евро за нарушения прав человека и основных свобод в российских тюрьмах, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора РФ.
В нем подчеркивается, что 38 следственных изоляторов в 12 регионах в 2017 году были переполнены, в результате в ряде случаев граждане, находящиеся под стражей, не были обеспечены индивидуальными спальными местами и предметами первой необходимости.
"Указанные проблемы нашли отражение в постановлениях Европейского суда по правам человека, которыми констатировано нарушение статей 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в пенитенциарных учреждениях, с Российской Федерации взыскано в пользу заявителей более 670 тысяч евро", — говорится в документе.
Наиболее неблагополучное положение сложилось в Крыму, Ставропольском крае, Московской области и Москве, в которых «переполнение следственных изоляторов в среднем составило 20–25% от вместимости, находившиеся в эксплуатации камерные помещения зачастую не отвечали нормам санитарии, а также правилам пожарной безопасности», отмечает генпрокурор.
Вместе с тем, говорится в докладе, целенаправленная работа по снижению количества лиц, находящихся под стражей, введение в эксплуатацию новых корпусов положительно сказались на условиях содержания граждан в следственных изоляторах. Размер санитарной площади, приходящейся на одного арестованного, в среднем составил 4,9 квадратных метра при установленном законом размере в 4 квадратных метра.
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