Матвиенко об антисанкциях: наш ответ будет болезненным

"Те, кто вводит санкции против России, должны понимать, что они будут чреваты серьезными последствиями для инициаторов этих санкций, тех, кто запустил этот разрушительный механизм против международного сотрудничества. Наш ответ будет точечным, болезненным и чувствительным", — сказала Матвиенко.

Она также добавил, что закон об ответных санкциях России будет принят до конца июля.