Ещё
Матвиенко об антисанкциях: наш ответ будет болезненным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Матвиенко об антисанкциях: наш ответ будет болезненным 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Wikimedia Commons
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ответ России на санкции Запада будет точечным и болезненным. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Те, кто вводит санкции против России, должны понимать, что они будут чреваты серьезными последствиями для инициаторов этих санкций, тех, кто запустил этот разрушительный механизм против международного сотрудничества. Наш ответ будет точечным, болезненным и чувствительным", — сказала Матвиенко.
Она также добавил, что закон об ответных санкциях России будет принят до конца июля.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что министерство может поддержать компании из санкционного списка США с помощью централизованных закупок.
Газета.Ru: последние новости
Эксперт: решение об аресте яхты Фархада Ахмедова продиктовано местью за его пророссийскую позицию В России сломалась первая отечественная газовая турбина большой мощности Чайка рассказал подробности о роли Березовского в отравлении Литвиненко
 Ещё 31 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT40
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США126
В Кремле ответили на «план Авакова»193
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника71
Нападение на школу произошло в Башкирии270
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
00:20
В Кремле следят за ситуацией в Армении
Политика
16:39
Левые силы проведут праймериз в Москве
Политика
01:00
Искусственные сакуры из центра Москвы уберут в мае
Новости Москвы
02:00
Экстремал шокирует москвичей в метро
Новости Москвы Общество
00:39
Отец Цымбалюк-Романовской скрывается от следствия
Шоу-бизнес
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение