Прокуратура и ФАС проведут выборочные проверки цен на продукты в крупных торговых сетях

"В деятельности торговых сетей выявлялись факты нарушений закона при заключении договоров на поставки продовольственной продукции. В них включались условия, напрямую влияющие на процесс формирования цен", — отмечается в докладе. В этой связи прокурорам субъектов РФ поручено усилить надзор за исполнением законодательства о торговой деятельности в целях обеспечения защиты прав товаропроизводителей и поставщиков от неправомерных действий владельцев магазинов, а также противодействия необоснованному повышению стоимости продуктов питания.

"Органы прокуратуры ориентированы на проведение во взаимодействии с территориальными антимонопольными органами выборочных проверок деятельности крупных торговых сетей федерального, регионального и муниципального значения на предмет соблюдения ими названного законодательства при заключении договоров поставки продовольственных товаров", — говорится в докладе генпрокурора.