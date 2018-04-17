Прокуратура и ФАС проведут выборочные проверки цен на продукты в крупных торговых сетях 

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Прокуратура и антимонопольные органы проведут выборочные проверки в крупных торговых сетях на предмет формирования цен на продукты. Об этом говорится в докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки Совету Федерации.
"В деятельности торговых сетей выявлялись факты нарушений закона при заключении договоров на поставки продовольственной продукции. В них включались условия, напрямую влияющие на процесс формирования цен", — отмечается в докладе. В этой связи прокурорам субъектов РФ поручено усилить надзор за исполнением законодательства о торговой деятельности в целях обеспечения защиты прав товаропроизводителей и поставщиков от неправомерных действий владельцев магазинов, а также противодействия необоснованному повышению стоимости продуктов питания.
"Органы прокуратуры ориентированы на проведение во взаимодействии с территориальными антимонопольными органами выборочных проверок деятельности крупных торговых сетей федерального, регионального и муниципального значения на предмет соблюдения ими названного законодательства при заключении договоров поставки продовольственных товаров", — говорится в докладе генпрокурора.
По поручению генпрокурора РФ совместно с контролирующими органами регулярно проводятся проверки с целью выявления и пресечения фактов ценового сговора, необоснованного повышения цен. В частности, прокуратура Тульской области ежемесячно во взаимодействии с областным комитетом по предпринимательству и потребительскому рынку, органами Росстата и ФАС России вела мониторинг цен на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию. В связи с ростом цен на гречку, картофель, морковь, молоко и другие товары до 18% руководителям магазинов в целях предотвращения нарушений законодательства о конкуренции в 2017 году объявлены 13 предостережений. «Благодаря принятым мерам удалось избежать случаев резкого колебания цен на продукты питания, ситуация на внутреннем рынке продовольствия оставалась стабильной», — отмечается в докладе.