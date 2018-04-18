В Вешняках обсудят методики оздоровления и пофилософствуют

В Вешняках в один и тот же день, 19 апреля, будут проведены лекции на темы здоровья и философии. Оба указанных мероприятия состоятся по многочисленным просьбам жителей.

Главный библиотекарь библиотеки № 90 им. А. С. Неверова Татьяна Чибадина сообщила, что вначале вешняковцы будут подводить итоги цикла лекций «Школы оздоровления». Начиная с сентября прошлого года на занятиях обсуждались различные восстанавливающие методики, теперь пришло время вешняковцам поделиться своим опытом: участники встречи расскажут, кому что больше понравилось или подошло.

После состоится традиционный «Философский четверг». В этот раз кандидат философских наук Глеб Васильев прочтёт лекцию на тему «Интеллигенция: вчера, сегодня, завтра». В настоящее время часто бытует подмена понятий, в результате само слово «интеллигенции» стало каким-то расплывчатым. Лектор развеет все сомнения слушателей.

«Школа здоровья» начнётся 19 апреля в 16:00, а «Философский четверг» пройдёт после неё, в 17:30. Оба мероприятия являются бесплатными.

Адрес библиотеки № 90: ул. Молдагуловой, д. 3Б.

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