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Галактика 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
Завтра, 18 апреля, в 19.00 в звездном зале Пермского планетария, бульвар Гагарина, 27а, состоится открытая лекция «Галактика».
Лекцию, которая проходит в рамках совместного проекта планетария и ПГНИУ «Окно во Вселенную» прочтет Кирилл Циберкин, кандидат физико-математических наук, старший преподаватель кафедры теоретической физики Пермского государственного национального исследовательского университета.  Вход свободный.
Кроме того, завтра — третья среда месяца, а значит, что можно бесплатно посетить музеи. О них мы писали тут.
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