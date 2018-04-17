Галактика

Завтра, 18 апреля, в 19.00 в звездном зале Пермского планетария, бульвар Гагарина, 27а, состоится открытая лекция «Галактика».

Лекцию, которая проходит в рамках совместного проекта планетария и ПГНИУ «Окно во Вселенную» прочтет Кирилл Циберкин, кандидат физико-математических наук, старший преподаватель кафедры теоретической физики Пермского государственного национального исследовательского университета. Вход свободный.

Кроме того, завтра — третья среда месяца, а значит, что можно бесплатно посетить музеи. О них мы писали тут.