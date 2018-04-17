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В России за год возросло количество уничтоженных санкционных продуктов
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В России за год возросло количество уничтоженных санкционных продуктов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Количество уничтоженных санкционных товаров возросло в 2017 году более чем в 2,5 раза — до 7,9 тысячи тонн, более 600 тонн выявлено при участии транспортной прокуратуры, говорится в поступившем в Совет Федерации ежегодном докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки.
По информации ФТС России, основными путями попадания на российский рынок санкционных товаров является их ввоз с территории Белоруссии и Казахстана под видом товаров ЕАЭС, отмечается в докладе.
"Количество уничтоженных таких товаров возросло более чем в 2,5 раза (с 2 тысячи 572 до 7 тысяч 973 тонн), число возбужденных в связи с этим дел об административных правонарушениях также возросло с 86 до 585 (более чем в 7 раз)", — следует из текста.
Непосредственно при участии транспортных прокуроров контролирующими и правоохранительными органами обнаружено, изъято из незаконного оборота и уничтожено более 600 тонн санкционной продукции.
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