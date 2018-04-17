Москвичи могут узнать о своих задолженностях воспользовавшись новой услугой центра «Мои документы» 

Чтобы получить нужную информацию достаточно обратиться в один из 39 столичных офисов.
Жители столицы теперь могут проверить наличие у себя задолженности благодаря новой услуге центров «Мои документы». Информация об этом появилась на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
Чтобы получить нужную информацию достаточно обратиться в один из 39 столичных офисов. Из документов при себе необходимо иметь паспорт и ИНН.
Помимо этого, в центрах можно распечатать нужную квитанцию и оплатить задолженность, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу.
С полным списком офисов, предоставляющих услугу можно познакомиться на сайте.
Сегодня в столице работают 128 центров госуслуг «Мои документы», где ежедневно обслуживаются порядка 70 тысяч человек. Предоставляется более 170 услуг, выдается более 200 видов документов 16 городских и 9 федеральных органов власти. 98 процентов услуг предоставляется по экстерриториальному принципу: москвичи могут обратиться в любой центр, независимо от того, в какой части города он находится.
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