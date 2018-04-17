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Впервые в производстве хлебобулочных изделий применены российские роботы
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Впервые в производстве хлебобулочных изделий применены российские роботы 

Министерство промышленности и торговли РФ 2 часа назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
В Москве на кондитерско-булочном комбинате «Черемушки» внедрено передовое решение на базе роботизированной системы, изготовленной отечественной компанией БИТ Роботикс.
Один из традиционных этапов процесса изготовления сдобных ватрушек с творогом заменен на автоматизированный с применением робота. Инновационный подход позволяет обеспечить выпуск продукции в количестве до 1000 изделий в час, достигнув при этом привлекательного для потребителя внешнего вида за счет более ровной формы и повторяемости.
Основные операции, которые выполняет машина: трехмерное сканирование противня с тестовыми заготовками, выдавливание в них углублений, нанесение меланжа для образования румяной корочки и отсадка творога в полость.
Это уникальный случай, когда робот так глубоко вовлечен в процесс изготовления хлебобулочных изделий. При этом работа ведется с таким «живым» и сложным продуктом, как тесто.
Основой проекта является использование первого произведенного в России скоростного робота параллельной кинематики — дельта-робота. Ускорение при его движении может достигать 150 м/с2, а скорость — 12 м/с. Время перекладки продукта массой 1 кг на расстояние 0,4 м составляет 0,3 секунды. То есть, за одну секунду продукт можно переложить целых 3 раза.
Система лазерного трехмерного компьютерного зрения собственной разработки ООО «БИТ Роботикс» способна за секунду сканировать противень с ватрушками с шагом в один миллиметр. Она не чувствительна к помехам от окружающих источников света и отражений, что позволяет отказаться от установки громоздких защит от внешнего освещения. Более того, на зрение не влияет наличие на противне муки и других ингредиентов, что позволяет различать даже белый объект на белом фоне.
С целью стимулирования автоматизации процессов производства пищевых продуктов, в том числе с применением роботов и других элементов модульных платформ, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в 2018 году будет оказывать поддержку приобретения пищевого оборудования в рамках следующих мер:
закупка со скидкой в размере не менее 15% от цены (постановление Правительства РФ от 10 мая 2017 г. № 547);
приобретение в кредит по льготным процентным ставкам (постановление Правительства РФ от 17 февраля 2018 г. № 163);
покупка пилотных партий средств производств на льготных условиях (постановление Правительства РФ от 25 мая 2017 г. № 634).
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