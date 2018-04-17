Суд обязал ООО «Гурман» освободить участок в Верхних Печерах 

Арбитражный суд Нижегородской области обязал ООО «Гурман» освободить от самовольных строений и сооружений земельный участок на пересечении ул. Германа Лопатина и Верхнепечерской и привести его в пригодное для дальнейшего использования состояние.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе областного правительства, соответствующее решение было принято 17 апреля
по иску министерства имущественных отношений Нижегородской области.
Ранее участок предоставлялся компании для строительства отдельно стоящего пункта обслуживания населения с магазином товаров первой необходимости, кафе и пунктом ремонта бытовой техники.
Однако ООО «Гурман» длительное время не осваивало участок и накопило задолженность по оплате платежей, предусмотренных соглашением об инвестпроекте. Кроме того, местные жители были недовольны тем, что застройщик вел массовую вырубку зеленых насаждений. В связи с этим министерство отказалось от договора аренды в одностороннем порядке.
«Несмотря на отсутствие договора аренды и отзыв разрешения на строительство, ООО «Гурман» в ускоренном порядке приступило самовольному строительству. Министерство имущественных отношений обратилось в правоохранительные органы, сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказал министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.
Ранее сообщалось, что разрешение на строительство на улице Верхнепечерской отозвано у ООО «Гурман».