Пхеньян выразил надежду на обмен делегациями с Москвой 

Глава МИД Северной Кореи посетил Москву, в ходе визита была достигнута договоренность об обмене визитами на высоком уровне, передает РИА «Новости».
"В ходе недавнего министра иностранных дел КНДР были обсуждены и достигнуты договоренности об обмене делегациями высокого уровня и планы разнообразных мероприятий по случаю 70-летия установления дипломатических отношений", — сказал он на приеме по случаю дня рождения Ким Ир Сена.
По его словам, в этом году между двумя странами удастся активизировать взаимные визиты высокопоставленных делегаций, достигнуть практических результатов в области экономического сотрудничества и дальше развивать и укреплять взаимное сотрудничество.
Ранее сообщалось, что Ли Ен Хо прибыл в Москву после саммита Движения неприсоединения.