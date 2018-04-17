Пхеньян выразил надежду на обмен делегациями с Москвой

"В ходе недавнего министра иностранных дел КНДР были обсуждены и достигнуты договоренности об обмене делегациями высокого уровня и планы разнообразных мероприятий по случаю 70-летия установления дипломатических отношений", — сказал он на приеме по случаю дня рождения Ким Ир Сена

По его словам, в этом году между двумя странами удастся активизировать взаимные визиты высокопоставленных делегаций, достигнуть практических результатов в области экономического сотрудничества и дальше развивать и укреплять взаимное сотрудничество.

Ранее сообщалось, что Ли Ен Хо прибыл в Москву после саммита Движения неприсоединения.