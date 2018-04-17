КСП нашла многочисленные нарушения в работе «Дирекции дорожного хозяйства Кирова» 

17 апреля глава контрольно-счетной палаты города Кирова Елена Мерзлякова представила депутатам гордумы результаты проверки «Дирекции дорожного хозяйства города Кирова» (ДДХ). Мерзлякова сообщила, что ДДХ при формировании цены контракта на уборку улиц города не учитывала периодичность работ, соотношение механизированного и ручного труда. Все эти показатели не содержит также аукционная документация и контракты. По словам главы КСП, игнорировала дирекция и тот факт, что содержание дорожной сети в Кирове ниже нормативного. Например, в рамках контракта с ООО «Кировское коммунальное хозяйство» расход песка на посыпку тротуаров составил 59 тонн. Как отметила Мерзлякова, этого объема достаточно только для однократной обработки городских тротуаров. При том, что смета предусматривает периодичность обработки тротуаров от 100 до 150 раз за зиму. Смеси хватало на посыпку кировских дорог не больше 16 раз, хотя смета предусматривала более частую обработку — не менее 100 раз за сезон. Есть нарушения и федерального закона о закупках, добавила Мерзлякова. Так, стороны существенно изменили условия контракта на уборку улиц в процессе их исполнении. Дирекция оплатила уборку снега и его вывоз по цене, которая была на 10% выше запланированной. Общая сумма расходов составила 515,5 тыс. рублей. Кроме того, ДДХ иногда платила за фактически не выполненные работы. «Документально не подтверждено выполнение работ по очистке тротуаров от грязи на 139,2 тыс. рублей, по ремонту тротуаров на сумму 21,3 тыс. рублей. Стоимость работ по ремонту тротуаров была определена в сумме 53 тыс. рублей. „Городским озеленением“ документально подтверждены затраты на проведение работ лишь в сумме 2 тысячи рублей», — пояснила Мерзлякова. Странная ситуация сложилась с платой за вывоз мусора с кладбищ. Транспортные расходы на вывоз отходов составили 1,2 млн рублей при первоначальной смете в 171 тыс. рублей. Основная сумма была заплачена за вывоз ТБО в автомобилях, предоставленных предпринимателем. Однако путевые листы не были предоставлены, а машины, на которых проводились работы, вообще не были зарегистрированы за предпринимателем. Смутил инспекторов и слабый контроль за качеством содержания дорожной сти. Так, в 2017 году ДДХ провела оценку выполненных работ, не выезжая еженедельно на все «титульные» улицы. В большинстве случаев оценка была дана после единичного осмотра. Вопросы у КСП вызвал и тот факт, что в комиссию по приемке ремонта дорог не включены представители исполнителя работ, а приемка скандальной дороги Киров-Русское произведена лишь частично. Также при проведение ремонта на 14 объектах были заключены еще 46 допконтрактов с единственным поставщиков. Это привело к дополнительному расходованию более 4 млн рублей. В Дирекции дорожного хозяйства многие претензии контрольного органа считают необоснованными. Глава ДДХ Альберт Гутнов уверен, что неправильно оформленная документация еще не говорит о невыполнении работ. Что касается качества контроля, то в контракте четко не прописана регулярность проверок. Сейчас сотрудники ДДХ объезжают дороги 3-4 раза в месяц и после них выставляют оценку, от этого зависит уровень оплаты по контрактам. Тот факт, что ДДХ заключила допконтракты, тоже не противоречит законодательству. Тем не менее, Гутнов признал, что ведомство иногда совершает ошибки при составлении контрактов, например, в части объемов расходов материалов на содержание дорог. Сейчас ДДХ прорабатывается другой контракт на новых условиях, который изменит правила приемки фактически выполненных работ. Кто прав, а кто виноват, сейчас разбирается прокуратура: КСП уже направила информацию о результатах проверки в контрольно-надзорный орган. Депутаты вернутся к обсуждению этого вопроса, когда прокуратура даст свое заключение.
Фото: администрация города Кирова