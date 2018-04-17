Мусорный контейнер установили на специальную площадку после обращения на портал «Наш город» 

Мусорные контейнеры разместили на специализированной площадке во дворе по Востряковскому проезду, дом 17, корпус 2 района Бирюлево Западное после обращения пользователя на городской портал «Наш город».
Жительница района Бирюлево Западное Татьяна Мишакова опубликовала на городском сайте обращение, в котором сообщила, что мусорный контейнер расположен у входа в подъезд. Из-за этого возникают проблемы: шум по утрам, когда вывозят мусор, и неприятный запах.
Глава районной управы Ольга Андриянова разместила ответное сообщение в пятницу, 13 апреля. Она сообщила о том, что все работы выполнены и контейнер установлен на специализированную площадку. К ответу был прикреплен фотоотчет.