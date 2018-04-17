Скворцова поздравила «Аргументы и факты» с юбилеем

Министр пожелала коллективу « АиФ » творческих успехов и «легкости пера»

«За годы своего существования газета завоевала заслуженно высокий авторитет у читателей, став самым высокотиражным изданием страны. Со страниц АиФ граждане узнают последние новости, получают ответы на самые насущные вопросы, слышат советы ведущих ученых и экспертов», — отметила она.

Скворцова пожелала коллективу «АиФ» успехов, творческого вдохновения и «легкости пера».