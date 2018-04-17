Скворцова поздравила «Аргументы и факты» с юбилеем 

Министр пожелала коллективу «АиФ» творческих успехов и «легкости пера»
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поздравила главреда еженедельника «Аргументы и факты» Игоря Черняка и весь коллектив редакции с 40-летием издания.
«За годы своего существования газета завоевала заслуженно высокий авторитет у читателей, став самым высокотиражным изданием страны. Со страниц АиФ граждане узнают последние новости, получают ответы на самые насущные вопросы, слышат советы ведущих ученых и экспертов», — отметила она.
Скворцова пожелала коллективу «АиФ» успехов, творческого вдохновения и «легкости пера».
Ранее с юбилеем «АиФ» поздравили президент РФ Владимир Путин, глава правительства Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и предстоятель РПЦ патриарх Кирилл.