Начинается прием эскизов на областной конкурс граффити

Конкурс проводится в целях популяризации здорового образа жизни молодежи Московской области , а также создания условий для творческого самовыражения. Об этом рассказала начальник Главного управления социальных коммуникаций региона.

Граффити уже давно перестали считать вандализмом и варварством. Сегодня это возможность одновременно выявить и поддержать неформальную творческую молодежь и молодых художников, открыть новые имена, таланты и украсить город творчеством его жителей, это одна из возможностей самовыражения представителей субкультур, неформальных творческих объединений для развития социальной активности молодого поколения

Ирина Плещева , начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Ирина Плещева отметила, что в этом году у конкурса граффити сразу две актуальные темы, направленные на воспитание патриотизма и гордости за свою страну у молодежи: чемпионат мира по футболу 2018 в России , а также спорт и здоровый образ жизни.

Областной конкурс граффити проводится с 23 апреля по 29 июня 2018 года в несколько этапов: подача анкет и эскизов, отбор конкурсантов, нанесение отобранных эскизов на открытых поверхностях в муниципальных районах Подмосковья, подведение итогов конкурса.

Принять участие в конкурсе может любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет, имеющий регистрацию по месту жительства или месту пребывания на территории Московской области. В конкурсе могут принимать участие как индивидуальные участники, так и команды. Количество поданных эскизов на I этап от участника или команды не ограничено.

Для участия в областном конкурсе граффити необходимо направить заявку по электронной почте муниципального района или городского округа Московской области, указанной на сайте ГУСК Московской области, и по электронной почте

graffitimo-2018

@mail.ru. Заявка должна состоять из анкеты, эскиза и заполненного согласия на обработку персональных данных.