Ещё
Начинается прием эскизов на областной конкурс граффити
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Начинается прием эскизов на областной конкурс граффити 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Конкурс проводится в целях популяризации здорового образа жизни молодежи Московской области, а также создания условий для творческого самовыражения. Об этом рассказала начальник Главного управления социальных коммуникаций региона.
Граффити уже давно перестали считать вандализмом и варварством. Сегодня это возможность одновременно выявить и поддержать неформальную творческую молодежь и молодых художников, открыть новые имена, таланты и украсить город творчеством его жителей, это одна из возможностей самовыражения представителей субкультур, неформальных творческих объединений для развития социальной активности молодого поколения
Ирина Плещева, начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области.
Ирина Плещева отметила, что в этом году у конкурса граффити сразу две актуальные темы, направленные на воспитание патриотизма и гордости за свою страну у молодежи: чемпионат мира по футболу 2018 в России, а также спорт и здоровый образ жизни.
Областной конкурс граффити проводится с 23 апреля по 29 июня 2018 года в несколько этапов: подача анкет и эскизов, отбор конкурсантов, нанесение отобранных эскизов на открытых поверхностях в муниципальных районах Подмосковья, подведение итогов конкурса.
Принять участие в конкурсе может любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет, имеющий регистрацию по месту жительства или месту пребывания на территории Московской области. В конкурсе могут принимать участие как индивидуальные участники, так и команды. Количество поданных эскизов на I этап от участника или команды не ограничено.
Для участия в областном конкурсе граффити необходимо направить заявку по электронной почте муниципального района или городского округа Московской области, указанной на сайте ГУСК Московской области, и по электронной почте
graffitimo-2018
@mail.ru. Заявка должна состоять из анкеты, эскиза и заполненного согласия на обработку персональных данных.
360tv.ru: последние новости
Мужчинам нельзя уезжать, женщинам — носить шорты. Что известно о старых и новых запретах в Туркмении Авиакомпания «Волга‐Днепр» назвала сообщения об отказе перевозки грузов НАТО «спекулятивными» ФСБ устроила обыски в московском офисе «Росгосстрах жизнь»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Смертельное оружие» КНР, «отзыв» студентов и другие события дня15
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой159
У Порошенко нашли секретную фабрику162
Кобзон выбрал место на кладбище76
Миру предрекли глобальное финансовое крушение124
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение