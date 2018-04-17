Семью погибшего от рака Хворостовского ждет пополнение

Приемная дочь Дмитрия Хворостовского Мария скоро станет мамой. По слухам, женщина ждет близнецов.

Падчерица знаменитого певца опубликовала фото с округлившимся животиком в своем Instagram. Поговаривают, что отец — фотограф португальского происхождения Фелипе Меггиоларо Маркс, который, как и Мария, живет в Лондоне.

Мама Марии — балерина Светлана Иванова , первая супруга Дмитрия Хворостовского. Певец и танцовщица познакомились в Красноярском оперном театре, где он работал после окончания ВУЗа. Спустя два года пара поженилась. Дмитрий даже согласился удочерить дочку Светланы — Машу. В 1996 году у них родились близнецы Александра и Данила. Светлана Иванова умерла от менингита в конце 2015 года.

Родной отец Марии — музыкант Анатолий Иванов . Он живет в сибирском городе Абакан , у него новая семья. С родной дочерью, которая носит фамилию знаменитого оперного певца, он общается. Маша даже приезжает к отцу из Лондона. К примеру, летом 2017-го навещала его с сестрой Александрой. А в конце прошлого года Мария познакомила родного папу с Фелипе, сообщает сайт «Комсомольская правда».

Вторая жена артиста — Флоранс Хворостовская родом из Женевы. Их общие дети — 14-летний Максим и 10-летняя Нина. Их знаменитый папа ушел из жизни 22 ноября после двухлетней борьбы с неизлечимой формой рака.