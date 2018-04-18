35-летняя приемная дочь Дмитрия Хворостовского скоро впервые станет мамой

Старшая дочь оперного певца Дмитрия Хворостовского сообщила в социальной сети о грядущем пополнении в своей семье. Мария Хворостовская родилась у первой жены артиста Светланы еще до знакомства с ним. Тем не менее, женившись, Дмитрий Хворостовский удочерил девочку, наладив с ней прекрасные отношения. Из всех детей, которых воспитывал певец, Мария является самой старшей. И вот, на днях девушка поделилась в Instagram фото с округлившимся животиком.

В подписи к снимку Мария поблагодарила гостей ее вечеринки, на которой стал известен пол будущего малыша. Она и ее возлюбленный — фотограф португальского происхождения Фелипе Меггиоларо Маркс — ждут девочку.

Публикация от Maria Hvorostovsky (@mariahvo) 15 Апр 2018 в 1:46 PDT В комментариях подписчики активно поздравляют Марию с грядущим пополнением: «Какое счастье! Одни ангелы покидают нас другие присоединяются! Счастья! ❤️», «Примите наши поздравления!🌹🌹🌹», «Маша, поздравляю! Береги себя».

Многие сожалеют, что родители Марии — Дмитрий и Светлана — не смогли увидеть внуков при жизни. Так, мать Светланы умерла в Лондоне 31 декабря 2015 года. А сам Дмитрий Хворостовский до своей смерти два года лечился от опухоли мозга, но 22 ноября 2017 года болезнь забрала его жизнь. Мария очень скучает по родным. Недавно она даже показывала архивное фото, снятое в ее детстве. На нем можно увидеть Марию вместе с мамой Светланой и ее мужем Дмитрием.

Публикация от Maria Hvorostovsky (@mariahvo) 24 Дек 2017 в 8:31 PST Тем временем, со своим биологическим отцом Мария общается. Им является музыкант Анатолий Иванов . Сейчас мужчина живет в сибирском городе Абакан . Недавно Мария, которая сейчас живет в США , даже возила своего возлюбленного в Россию , чтобы познакомить с отцом.