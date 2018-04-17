Городское пространство Гатчины разовьют с помощью цифровых технологий 

Гатчина станет вторым городом Ленинградской области, где с 2019 по 2024 годы будут активно внедряться цифровые технологии для управления и развития городских пространств.
Об этом на совещании, посвящённом реализации проекта «Умный город» на территории региона, рассказал губернатор 47 региона Александр Дрозденко.
Планируется, что проект в Гатчине будет реализован за счёт средств партнеров и областного бюджета, а в Сосновом Бору — с помощью федеральной поддержки при участии корпорации «Росатом».
Концепции развития городов будут разработаны до конца апреля.