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Городское пространство Гатчины разовьют с помощью цифровых технологий
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Городское пространство Гатчины разовьют с помощью цифровых технологий 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Гатчина станет вторым городом Ленинградской области, где с 2019 по 2024 годы будут активно внедряться цифровые технологии для управления и развития городских пространств.
Об этом на совещании, посвящённом реализации проекта «Умный город» на территории региона, рассказал губернатор 47 региона Александр Дрозденко.
Планируется, что проект в Гатчине будет реализован за счёт средств партнеров и областного бюджета, а в Сосновом Бору — с помощью федеральной поддержки при участии корпорации «Росатом».
Концепции развития городов будут разработаны до конца апреля.
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