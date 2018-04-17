Злой барсук захватил шотландский замок

Сотрудники организации Historic Scotland сумели одолеть барсука, который захватил руины шотландского замка начала XVI века. Об этом сообщает издание The Scotsman.

12 апреля в тоннеле под замком Крейгнетан заметили разрытую землю, которую оставило животное. Вскоре нашелся и сам барсук. Как рассказали в Historic Scotland, он был очень зол. Подвал, в котором засел агрессивный зверек, пришлось закрыть для посещения, о чем организация объявила в Twitter.

Сотрудники Historic Scotland два дня безуспешно пытались выманить незваного гостя кошачьим кормом и медом. На третий день они спустили в тоннель камеру GoPro и обнаружили, что животное все же ушло из Крейгнетана, предварительно замусорив свое убежище землей. Помещение откроется для посетителей, когда там наведут порядок.

Барсуки — самые крупные хищники, которые обитают в Шотландии. Длина тела этих животных составляет от 60 до 90 сантиметров, не считая хвоста. Они редко проявляют агрессию, предпочитая прятаться в норах. Разозленный барсук бьет носом и кусает обидчика, а потом убегает.

В 2017 году сообщалось, что в Шотландии дерзкий барсук забрался в дом и занял место жившей там кошки. Он съел весь кошачий корм, который сумел найти, а затем устроился на подстилке домашнего животного и заснул.