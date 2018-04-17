Рейтинг медиаактивности ВИП-персон Калининградской области: конец воздержания, офшор и большая рыба

Глава регионального минфина на прошлой неделе представил в облдуме два законопроекта. Первый предполагает снижение налога на доходы до 3% и налога на уменьшенные на величину расходов доходы до 7,5% для предприятий, работающих в сферах обработки янтаря, утилизации отходов и разработки программного обеспечения. Депутаты усомнились, что экономический эффект компенсирует потери для бюджета, тем не менее, приняли законопроект в первом чтении. Второй законопроект устанавливает для муниципалитетов дополнительные условия получения финансовой помощи из областного бюджета. Правительство таким образом пытается стимулировать власти на местах повышать эффективность расходов и собираемость налогов и других платежей. Как сообщил Порембский, показатель неналоговых доходов за прошлый год ниже планового почти на 250 млн рублей.

9. Александр Кравченко , министр здравоохранения Калининградской области: 2 балла

На прошлой неделе Кравченко пришлось оправдываться по поводу срывов поставок медицинского оборудования, задержек торгов и очередей в поликлиниках. В частности, производитель из Петербурга не привез в Калининград томограф, на покупку которого регион получил деньги из резервного фонда президента. Речь идет о штрафных санкциях для поставщика либо о расторжении контракта. Кроме того, губернатор Алиханов высказал министру претензии, что до сих пор не подготовлены техзадания для торгов на информатизацию лабораторных исследований. Также глава региона возмутился, что пациенты вынуждены занимать очередь в поликлинику с раннего утра и дожидаются открытия на улице. При этом в 2018 году количество записей на прием к врачу через интернет снизилось. Как пояснил Кравченко, из-за оптимизации процесса.

8. Александр Шендерюк-Жидков, заместитель председателя правительства Калининградской области: 2 балла

Вице-губернатор прокомментировал федеральную инициативу о создании в области офшорной зоны для помощи компаниям, попавшим под западные санкции. Он считает, что офшор может располагаться в замкнутом и контролируемом пространстве, чтобы обеспечить легитимность. Кроме того, он отметил, что область заинтересована в привлечении не только российских, но и международных инвестиций. Также зампреда правительства цитировали в новостях о начале работы системы tax free на границе с Польшей . Все крупные магазины области технически готовы подключиться к этой системе, сообщил Шендерюк-Жидков. Упоминали вице-премьера и в новостях об обнаружении свиных туш и борьбе региона с африканской чумой свиней, а также в сообщениях о перспективах развития майнинговой долины в Калининградской области.

7. Артур Крупин , заместитель главы администрации Калининграда: 2 балла

Председатель комитета архитектуры и строительства горадминистрации заявил, что Калининграду необходима программа реновации, чтобы решить проблему с ветхим жильем, как это делалось в Москве . При этом Крупин уточнил, что, помимо федеральных средств, нужно еще получить одобрение жителей. Также вице-мэр рассказал о том, что из-за претензий к подрядчику власти города не оплатили часть работ по реконструкции Высокого моста. Мост прославился на всю страну из-за сообщений о том, что после ремонта за 1 млрд рублей болты на опорах освещения спрятали под пластиковыми цветочными горшками, выкрашенными в черный цвет «под чугун». Упоминали Крупина и в новостях об акции протеста, которую намеренны провести продавцы Центрального рынка. Напомним, торговые павильоны были снесены, чтобы оборудовать в центре города пешеходную зону к чемпионату мира по футболу.

6. Елена Дятлова , министр развития инфраструктуры Калининградской области: 3 балла

Елена Дятлова на прошлой неделе приняла участие в дискуссии о развитии отрасли пассажирских перевозок, организованной «ФедералПресс» . Она рассказала о ремонте дорог, реконструкции аэропорта Храброво и расширении географии полетов, о строительстве трех грузовых паромов и грузопассажирского терминала, а также о развитии железнодорожного сообщения. Выступление министра на круглом столе процитировали все основные региональные СМИ. Также Дятлову упоминали в новостях о начале дорожного ремонта по программе «Безопасные и качественные дороги».

5. Марина Оргеева , председатель Калининградской областной думы: 4 балла

Под председательством Марины Оргеевой прошли заседания нескольких комитетов облдумы. Помимо уже упомянутого выше законопроекта о снижении налогов, резонанс в СМИ вызвало снижение нормативов по заготовке древесины для личных нужд. Так, например, предлагается снизить установленный объем строительства со 100 до 35 кубометров. Кроме того, спикер облдумы приняла участие в торжествах, посвященных 73-й годовщине штурма Кенигсберга , в том числе поздравила пациентов госпиталя для ветеранов войн. С поздравительной речью Оргеева выступила и на Дне селедки, отметив, что Калининградскую область именуют не только янтарным, но и рыбацким краем.

Бывший мэр Калининграда, спустя почти месяц после своего ухода, все еще активно присутствует в информационной повестке региона. Его упоминали в новостях о выборах нового градоначальника, в материалах, посвященных отставкам глав муниципалитетов Калининградской области. Об товарищеских отношениях с Ярошуком, его семье и детях во Франции, решении баллотироваться на третий срок и увольнении через несколько месяцев в интервью рассказал глава горсовета Андрей Кропоткин . Также бывшего сити-менеджера обещали пригласить на установку памятника гигантскому сому в новом месте, поскольку именно Ярошук популяризировал 200-килограммовую рыбу, которая сорвала сроки сдачи Высокого моста, напугав строителей. Помимо этого, в новости о том, что в ручей Парковый сливаются нечистоты, бывшему мэру припомнили его обещания об улучшении экологии в городе в связи с вводом очистных сооружений.

3. Александр Рольбинов , заместитель председателя правительства Калининградской области: 5 баллов

Вице-премьера областного правительства, курирующего подготовку инфраструктуры к ЧМ-2018, упоминали и цитировали в многочисленных сообщениях, связанных с проведением тестовых матчей на новом стадионе, о содержании арены, о неудобствах для жителей в связи с изменением транспортных маршрутов и ограничений при въезде на определенные территории. При этом представитель Минспорта РФ высоко оценил подготовку региона к мундиалю, а Александр Рольбинов, принимая благодарности, обещал устранить все замечания к следующим матчам.

2. Олег Ступин, министр природных ресурсов и экологии Калининградской области: 6 баллов

Ступин на прошлой неделе в радиоэфире ответил на вопросы по самым злободневным темам экологической повестки. В частности, он прокомментировал методы обрезки деревьев, которые подверглись острой критике горожан, и напомнил о том, что правила вырубки и санитарной обработки будут ужесточены. Министр также пояснил, что, несмотря на жалобы жителей, мусорный полигон в Круглово невозможно закрыть прямо сейчас. Сообщил, что в области будет один оператор по обращению с отходами, а не два, как планировали ранее. Также он призвал привлекать к ответственности лиц, которые поджигают траву на полях якобы для повышения урожайности. Кроме того, на совещании в правительстве, где обсуждался вопрос создания муниципальных особо охраняемых природных территорий на месте зеленых зон, Олег Ступин рассказал, что в Калининграде будет шесть таких территорий. Данное заявление прозвучало в ответ на требование губернатора прекратить деятельность «юридических кудесников», которые помогают застройщикам менять назначение парковых зон под собственные нужды.

На минувшей неделе глава региона сделал немало заявлений, которые СМИ расхватали на цитаты. Антон Алиханов поумерил разыгравшиеся фантазии, сказав, что калининградский офшор вряд ли доверят региональным властям. Признался, что «после длительного воздержания во время поста от крепких слов» отыгрался на подрядчиках, которые затягивают сроки сдачи объектов инфраструктуры ЧМ-2018. Рассказал, что еще до избрания опробовал на себе, можно ли купить спиртное в местных магазинах после 10 часов вечера, а недавно повторил опыт, после чего призвал лишать нарушителей лицензии. Посоветовал чиновникам «поработать ручками», пока не настроят информационную систему в сфере госзакупок. Назвал шантажистами бизнесменов из Калмыкии , которые не хотят продавать усадьбу Барклая-де-Толли местной организации по цене покупки на аукционе. Также Алиханов сообщил, что по делу Магомедовых никаких дополнительных вопросов, запросов или допросов представителей Калининградской области не было, и призвал не концентрировать внимание именно на этом эпизоде обширного уголовного дела. Кроме того, губернатор потребовал обуздать проверки предпринимателей в муниципалитетах, при этом порекомендовал привлекать бизнес к ремонту памятников ВОВ.

О рейтинге

Каждую неделю РИА «ФедералПресс» совместно с Институтом стратегических коммуникаций и социальных проектов готовит рейтинг самых популярных ВИП-персон Калининградской области, формируемый по частоте упоминаний в материалах Рунета. В данном проекте используется база данных «Яндекс. Новости», в которую входит более 3000 российских СМИ, представленных в интернете и заключивших соглашение о сотрудничестве с «Яндексом»

В большинстве своем это ведущие федеральные СМИ (печатные и электронные) и значимые региональные ресурсы. Мы преднамеренно не включаем в поисковую базу издания, не имеющие интернет-представительств, не заключившие соглашения с «Яндекс. Новости», а также блоги и форумы, где можно «накрутить» цитируемость того или иного деятеля. Кроме того, для повышения репрезентативности исследования мы не считаем повторяющиеся сообщения одних и тех же информационных агентств, поскольку данные повторы не отражаются на реальной позиции того или иного ньюсмейкера в медиарейтинге.

По базе «Яндекса» сотрудники редакции ищут упоминания фамилий более 100 политиков, бизнесменов и общественных деятелей. В итоге мы получаем список персон, имена которых наиболее часто упоминались в материалах Рунета. После эти упоминания переводятся в баллы по логарифмической системе. При этом в случае попадания исследуемого лица в федеральную повестку может быть добавлен балл или снят в случае, если в большинстве сообщений лицо упоминалось косвенно.

Фото: Андрей Озерцов, gov39.ru