Госдума может до конца сессии принять закон об отмене НДФЛ при реализации макулатуры 

Законопроект об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при реализации бытовой макулатуры может быть рассмотрен Госдумой во втором и третьем чтениях до конца весенней сессии, если будут урегулированы поступившие к нему замечания. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил первый заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР).
«Если будут урегулированы замечания, которые были высказаны — в целях ухода от уплаты налогов, в целях ухода от обналичивания средств и так далее, если они будут авторами приняты и согласованы, то мы, конечно, примем (законопроект в третьем чтении до конца весенней сессии — прим. Агентства «Москва»)», — сказал С. Катасонов, комментируя предположительные сроки рассмотрения законопроекта.
По его словам, к законопроекту имеются серьезные замечания.
«Законопроект не совсем простой. С одной стороны, если озвучить посыл, что мы должны стимулировать переработку, и это огромный резерв для нашей страны, потому что фактически культуры переработки отходов нет — у нас переработчик ищет, где найти мусор, а мы его сжигаем или сваливаем — но это на поверхности. На самом деле дальше все внутренние технические вопросы, которые позволяют предприятиям уходить от налогообложения под этим видом, — это тоже неправильно», — пояснил депутат.
Он отметил, что сроки рассмотрения законопроекта будут зависеть от того, насколько быстро будут урегулированы имеющиеся вопросы.
«Я думаю, что в течение месяца минимум будет обработка замечаний, а в конце мая, думаю, на комитет (законопроект — прим. Агентства «Москва») выйдет со вторым чтением», — подытожил С. Катасонов.
Законопроект был принят Госдумой в первом чтении 21 марта. Документ предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс РФ, которые предполагают освобождение от обложения НДФЛ доходов физических лиц, полученных от реализации бытовой макулатуры.
Авторами законодательной инициативы является группа парламентариев, в числе которых депутаты Госдумы от «Единой России» Александр Фокин, Валентина Терешкова, Николай Валуев, Леонид Огуль, а также член Совета Федерации Сергей Шатиров.