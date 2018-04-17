Половину газонов в районе Якиманка очистили от мусора

Дворники района Якиманка выполнили запланированный объем работ по прогребанию газонов примерно на 50 процентов. Об этом стало известно 16 апреля.

— По плану на весну 2018 года дворники должны очистить от мусора и прошлогодней листвы около 11,5 гектара газона. Сейчас в надлежащий вид приведена площадь размером 6,5 гектара, — проинформировал заместитель директора Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Якиманка» по общим вопросам Алексей Кошуркин.

Он добавил, что такой работой заняты почти 400 сотрудников управляющей организации.

Месячник по благоустройству, в рамках которого очищают газон, завершится в Центральном административном округе 30 апреля.