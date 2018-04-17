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Половину газонов в районе Якиманка очистили от мусора
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Половину газонов в районе Якиманка очистили от мусора 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Дворники района Якиманка выполнили запланированный объем работ по прогребанию газонов примерно на 50 процентов. Об этом стало известно 16 апреля.
— По плану на весну 2018 года дворники должны очистить от мусора и прошлогодней листвы около 11,5 гектара газона. Сейчас в надлежащий вид приведена площадь размером 6,5 гектара, — проинформировал заместитель директора Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Якиманка» по общим вопросам Алексей Кошуркин.
Он добавил, что такой работой заняты почти 400 сотрудников управляющей организации.
Месячник по благоустройству, в рамках которого очищают газон, завершится в Центральном административном округе 30 апреля.
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