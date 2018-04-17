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Депутаты Гордумы обсудили слияние предприятий «Кировсвет» и «Горэлектросеть»
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Депутаты Гордумы обсудили слияние предприятий «Кировсвет» и «Горэлектросеть» 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Состоялось заседание постоянной комиссии Кировской городской Думы по имуществу и земельным отношениям.
В повестке дня значилось 15 вопросов. Одним из первых депутаты обсудили реорганизацию муниципального унитарного предприятия «Кировсвет» в форме преобразования в акционерное общество с дальнейшим его присоединением к АО «Горэлектросеть».
Как пояснила начальник департамента муниципальной собственности Наталья Мамедова, реорганизация МУП «Кировсвет» в форме преобразования в акционерное общество является очередным этапом реализации мероприятий Концепции развития муниципальных унитарных предприятий областного центра.
Слияние предприятий «Кировсвет» и «Горэлектросеть» позволит повысить доходность и эффективность производства. Также, как отметила глава города Кирова Елена Ковалева, объединение активов позволит реализовать в городе масштабную программу по модернизации наружного освещения.
Специалисты отмечают, что после присоединения АО «Кировсвет» к АО «Горэлектросеть» владельцем предприятия останется МО Город Киров, представители которого будут участвовать в управлении нового акционерного общества.
Фото — tomsk.ru
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