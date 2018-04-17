Депутаты Гордумы обсудили слияние предприятий «Кировсвет» и «Горэлектросеть»

Состоялось заседание постоянной комиссии Кировской городской Думы по имуществу и земельным отношениям.

В повестке дня значилось 15 вопросов. Одним из первых депутаты обсудили реорганизацию муниципального унитарного предприятия «Кировсвет» в форме преобразования в акционерное общество с дальнейшим его присоединением к АО «Горэлектросеть».

Как пояснила начальник департамента муниципальной собственности Наталья Мамедова, реорганизация МУП «Кировсвет» в форме преобразования в акционерное общество является очередным этапом реализации мероприятий Концепции развития муниципальных унитарных предприятий областного центра.

Слияние предприятий «Кировсвет» и «Горэлектросеть» позволит повысить доходность и эффективность производства. Также, как отметила глава города Кирова Елена Ковалева , объединение активов позволит реализовать в городе масштабную программу по модернизации наружного освещения.

Специалисты отмечают, что после присоединения АО «Кировсвет» к АО «Горэлектросеть» владельцем предприятия останется МО Город Киров, представители которого будут участвовать в управлении нового акционерного общества.

Фото — tomsk.ru